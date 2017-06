Acusan a Gijón de utilizar a su familia para blanquear dinero de comisiones

La Policía detuvo ayer a los padres y al único hermano de Álvaro Gijón, diputado y concejal (hasta ayer del PP), y les acusa de haber ayudado al político a blanquear medio millón de euros, que procederían de las comisiones que presuntamente cobró por el amaño del contrato de la ORA de Palma. Gijón ya fue delatado por un antiguo militante de su partido, que contó al juez Penalva que dicho concurso fue amañado a favor de la empresa Roig que, a cambio, habría pagado una comisión de 1,2 millones de euros que se habrían repartido el diputado y José María Rodríguez. Además, a Gijón también le habrían regalado un piso.

Esta investigación la ha desarrollado el Grupo de Blanqueo de Dinero de la Policía, que con la autorización del juez Penalva y del fiscal Subirán, que llevan meses investigando el contrato de la ORA, detuvieron ayer a los familiares de Gijón. Una detención que se justificaría con la confirmación de una serie de operaciones económicas más que sospechosas, que se habrían realizado para esconder el origen de este dinero. La Policía, tras estudiar a fondo todas estas operaciones, llegó a la conclusión de que el diputado habría utilizado a sus familiares más directos para blanquear estos fondos, que difícilmente podría justificar con los ingresos oficiales que recibe por su actividad política.

Estas operaciones, situadas en 2012, coinciden además en las fechas con los momentos claves de la tramitación administrativa del contrato de la ORA, es decir, desde que se convoca el concurso, cuando la comisión técnica estudia las ofertas y cuando se adjudica el proyecto a la empresa Roig, cuya propuesta no solo era la más cara, sino que además ofrecía menos inversiones técnicas que sus competidores. Hasta ahora la Policía no había podido localizar la supuesta vivienda que Gijón habría obtenido como comisión por el amaño. Se sabía que no era la casa habitual del político. El piso localizado, situado por la calle Prebeure, figura a nombre de una empresa que controlaba el hermano de Gijón. El político compró esta sociedad por casi 9.000 euros. La empresa no tenía actividad, pero sí contaba con un importante activo: un piso valorado en más de 150.000 euros. Es decir, Gijón compra una sociedad por una cantidad mínima, y adquiere la propiedad de una vivienda que añade varios ceros al dinero que invirtió para comprar esta empresa, según los investigadores.

Además de esta operación, la Policía ha descubierto otras maniobras sospechosas. La madre de Gijón realizó un préstamo de 200.000 euros a esta sociedad de su hijo. El dinero se debía devolver en determinados plazos. La Policía ha investigado la actividad, tanto laboral como económica de la madre, y se ha constatado que no tenía capacidad económica para prestar tanto dinero. Tampoco parece que la familia tuviera ahorros suficientes para realizar préstamos tan elevados, ya que la empresa de construcción que tenía atravesaba una difícil situación económica. La Policía interpreta que este préstamo que firma la madre, en realidad, nunca existió. Se trataría de una operación simulada. A través de la devolución del préstamo, se iría poniendo en circulación el dinero cuya procedencia no se podría justificar a través de los ingresos oficiales.

Además de practicar estas tres detenciones, la Policía realizó varios registros. En primer lugar se registró el domicilio de los padres, en la calle Taronger. Después se realizó el segundo registro en la vivienda particular del hermano del político, en la calle Morta, donde se encontraron 5.000 euros en metálico. La tercera inspección se practicó en la oficina que el padre tiene en Can Pastilla.

Los padres de Gijón fueron puestos en libertad ayer tarde tras prestar declaración, mientras que el hermano pasó la noche detenido en los calabozos de Jefatura tras negarse a declarar. Esta mañana los tres familiares serán presentados ante el juez Penalva y el fiscal Subirán, que decidirán si ingresan en prisión o quedan en libertad. El magistrado también ha citado hoy al político, que podrá aclarar todas estas sospechosas operaciones. El juez no puede adoptar ninguna medida contra el parlamentario autonómico, debido a que disfruta de la condición de aforado.