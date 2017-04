Escribá recomendaba a los enfermos con cáncer un suplemento que vendía su mujer

Pablo Escribá; y un bote de 30 cápsulas de Oleate Plus, que costaba 183 euros.

El catedrático de Biología Celular Pablo Escribá recomendaba a pacientes con cáncer Oleate Plus, un suplemento nutricional que comercializaba su mujer, administradora única de la empresa Begapharma, según ha podido constatar este medio gracias a los correos electrónicos que el catedrático intercambió con la mujer de una persona con un tumor pulmonar en fase terminal que se interesó por adquirir este complemento.

Esta persona, al leer en DIARIO de MALLORCA la noticia de la detención de los dos catedráticos universitarios junto a otros tres presuntos colaboradores por un presunto delito continuado de estafa agravado por la venta fraudulenta de un falso fármaco, no dudó en acudir a la comisaría de la Policía Nacional de Manacor para interponer la correspondiente denuncia.

En el primero de los correos, Begoña Saénz se pone en contacto con el catedrático para informarle de que su marido tiene un tumor en el pulmón y pidiéndole más información sobre un presunto "tratamiento diferente a la quimio" del que le habían hablado previamente.

La respuesta del doctor Escribá, muy cauta, no se hizo esperar. Aquí hay que recordar que este intercambio de correos se produjo a finales del pasado mes de noviembre, cuando el catedrático ya no podía actuar de manera tan desinhibida como antaño. "En respuesta a su email, le comentaré que yo soy un científico que ha descubierto una molécula nueva que está en ensayos clínicos en ciertos hospitales, pero todavía no se puede recetar por los médicos, ya que está en ensayos clínicos", reiteraba.

"Yo tampoco realizo los tratamientos, dado que no soy médico", se preservaba antes de continuar: "Lo que sí le puedo comentar es que hay un producto que se puede administrar como complemento nutricional, complementario a la medicación que le pueda recetar el médico, (que) se puede conseguir a través de ciertas farmacias, parafarmacias o la web. El producto, que se llama oleate plus, lo puede encontrar en la farmacia Joy de Vía Sindicato (Palma) o bien puede conseguirlo a través de internet. Puede poner un email a info@begapharma.com o d.sakovics@begapharma.com (las empresas gestionadas por su mujer como administradora única)".

El siguiente intercambio de correos arrancó con otro de la mujer del paciente en la que informaba a Escribá de la adquisición del suplemento nutricional y en la que le preguntaba sobre el número de comprimidos diarios que debía tomar su marido.

Tumores "importantes"

La respuesta de Escribá no tiene desperdicio y, a buen seguro, que provocará airadas reacciones por parte de más de un oncólogo. "Inicialmente, depende del estado que tenga el paciente. Si el estado no es grave, tomando de 2 a 4 al día en 2 tomas (1 ó 2 cápsulas por la mañana y 1 ó 2 cápsulas por la noche) sería suficiente. Si el paciente tiene un proceso importante, entonces se podrían tomar inicialmente 12 a 18 cápsulas al día en tres tomas (4+4+4, 5+5+5 o 6+6+6) durante 10-12 días. Luego se puede reducir la dosis. Esta última estrategia es para pacientes que tienen tumores importantes (por ejemplo de cerebro o de pulmón) relativamente grandes (varios centímetros)"