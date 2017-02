El Govern acusa a Madrid de "buscar rédito político" con la plaga de ´Xylella´

La plaga de la Xylella fastidiosa está provocando una auténtica guerra entre el Govern y el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Desde el Ejecutivo autonómico no han sentado nada bien las declaraciones de la ministra Isabel García Tejerina en IB3, donde criticaba a la Conselleria balear de "inacción" aprovechando un descanso del congreso del PP. El conseller Vidal no se fue por las ramas y acusó directamente al Ministerio y a la propia ministra de buscar "rédito político" con la Xylella fastidiosa.

"No es normal ­­-manifestó Vidal a este periódico- que una ministra utilice el congreso del PP para arremeter contra nosotros, cuando llevamos desde noviembre intentando que nos reciba y hasta el 21 de marzo no se ha dignado a darnos cita". El titular de Agricultura del Govern está convencido de que "si la plaga se hubiera iniciado en Andalucía en vez de Balears, la ministra Tejerina ya habría visitado la zona en varias ocasiones, pero a nosotros no le interesa ni recibirnos".

En el Govern ven la mano del PP de Balears en esta actitud beligerante del ministerio de Agricultura. Recuerdan que "a nivel técnico se han portado muy bien, pero a nivel político han dejado bastante que desear".

Isabel García Tejerina declaró el pasado domingo, en un descanso del congreso del PP, que el Ministerio decidió "sacar una orden prohibiendo la salida de vegetales de Balears ante la inacción del Govern". Vino a decir que desde el Ejecutivo no habían tomado las medidas adecuadas y por ello "fuimos nosotros los que decidimos dictar una orden prohibiendo el comercio de vegetales".

No obstante, Vidal recuerda que fue precisamente el Govern quién comunicó la situación al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente: "Incluso les remitimos un exhaustivo informe sobre la plaga y una propuesta para cerrar la salida de plantas de las islas. Fue a raíz de este informe que el Ministerio sacó la orden".



"Juegan a política con la Xylella"

En el Ejecutivo autonómico están convencidos de que esta actitud un tanto hostil del Ministerio hacia el Govern se ha desencadenado desde la visita del exconseller Biel Company a la secretaria de Estado de Medio Ambiente y creen que allí departió sobre la Xylella.

"El Ministerio debe dejarse de jugar a política con un tema tan serio como es esta plaga y hacer su trabajo. Debe convencer a la Unión Europea para aplicar el protocolo de contención en las islas y solo arrancar los árboles que han dado positivo", apuntó Vicenç Vidal, quien también calificó las declaraciones de la ministra Isabel García Tejerina de "muy poco afortunadas". Asimismo, el conseller de Medio Ambiente recordó que el 11 de noviembre remitió una carta a la propia ministra donde ya le pedía reunirse para hablar de la plaga que afecta a Balears.