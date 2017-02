El penúltimo ´show´ de Xelo

­"Esta diputada no se va a mover de este escaño". Nunca eso de aferrarse a la silla fue tan literal. La expresidenta del Parlament, Xelo Huertas, y la diputada Montse Seijas, ambas expulsadas de Podemos, se estrenaron ayer en su primer pleno fuera de la formación morada y si alguien pensaba que la salida de ambas de su grupo supondría devolver la tranquilidad a la institución, se equivocaba: se sentaron en los escaños que no les tocaba, desafiaron a la mesa del Parlament y acabaron abandonando el hemiciclo y siguiendo el pleno desde el público. Todo, para evitar sentarse junto a los diputados del PP: "Lo único que quieren es tener una foto, y no tengo pensado dársela", justificó Xelo Huertas su último show... por ahora.

"Espectáculo", "performance" o "pataleta de niño pequeño", fueron los términos que utilizaron los diferentes partidos para definir el episodio de ayer. Por su parte, Huertas anunció que no piensa acudir al pleno mientras no se le permita a ella y a Seijas sentarse en la parte izquierda del hemiciclo -"somos de izquierdas", argumentó- o, por contra, se aplique el reglamento a rajatabla y se siente a todo el Grupo Mixto junto, lo que obligaría a la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, que actualmente se sienta a la izquierda, desplazarse también junto al PP.

Thomàs amenaza con echarlas

El pleno del Parlament empezó ayer con Huertas y Seijas sentadas en dos asientos vacíos detrás de la bancada de Més y no junto al PP como estaba previsto. Ante ello, el presidente transitorio del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs, requirió a Silvia Tur que indicara, como portavoz del Grupo Mixto, qué escaños correspondían a las dos diputadas. Con la respuesta de Tur, Thomàs pidió en hasta siete ocasiones a Huertas y Seijas que se desplazaran a los escaños señalados, junto al PP. Sin embargo, las dos diputadas desafiaron a la mesa del Parlament.

"Esta diputada no se va a mover de este escaño", avisó Seijas a Thomàs. El socialista se mostró inflexible y se negó a permitir que Seijas, o el diputado de Ciudadanos, Xavier Pericay, intervinieran. Tampoco se lo permitió a Huertas: "No estamos aquí para discutir sus escritos", silenció el micrófono el ahora presidente transitorio a la expresidenta del Parlament.

Las dos diputadas sólo abandonaron cuando Thomàs las amenazó con una tercera llamada al orden que hubiera supuesto su expulsión de la sala de plenos. Ahí, ambas diputadas se levantaron y abandonaron el hemiciclo.

"No me sentaré en mi escaño hasta que no se aplique el reglamento y el Grupo Mixto se siente junto. Y si hay una excepción con Gent per Formentera, tiene que haberla con nosotras", argumentó Huertas una vez fuera del pleno. "Lo único que quieren es una foto que yo no tengo pensado dársela", explicó en alusión a la estampa de ella sentada en el pleno junto al PP. "No estoy dispuesta a sufrir otra humillación", relató Seijas por su parte, quien dijo que "quien debería estar entre los escaños del PSIB es Alberto Jarabo, que ha vendido Podemos al PSIB".

Discordia en el Grupo Mixto

Además, el desembarco de Huertas y Seijas en el Grupo Mixto ha sembrado la discordia entre sus miembros. Los escaños asignados a las dos diputadas son ahora motivo de polémica y han servido para romper la paz hasta ahora imperante entre la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, y los dos diputados de Ciudadanos. El portavoz del partido de Albert Rivera en Balears, Xavier Pericay, acusó al Pacte de "afán de venganza" al querer colocar a las dos expodemistas entre sus escaños y los del PP y acusó a Tur, desde ayer portavoz del Grupo Mixto, de "no representar los intereses de las dos diputadas". Por su parte, la diputada de Formentera cargó contra Pericay y sus dos nuevas compañeras de grupo por haber "presentado un escrito a la mesa del Parlament a mis espaldas y sin haberlo consensuado conmigo".

Mientras Ciudadanos y Gent per Formentera se enfrentaban en los pasillos y en las redes sociales, Huertas y Seijas volvieron al salón de plenos, pero para seguir la sesión desde entre el público, a la derecha de la bancada del PP.