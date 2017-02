Jarabo: "Las dos tránsfugas deberían dimitir y dejar sus actas"

El secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha criticado hoy a las diputadas Xelo Huertas y Montse Seijas y ha afirmado que "las dos tránsfugas deberían dimitir y dejar sus actas de diputadas".

Jarabo ha considerado que la actitud de estas dos diputadas expulsadas de Podemos "no representan a ninguno" y ha dicho que ayer "avergonzaron a toda la ciudadanía" al no admitir sentarse en los escaños que les había asignado la Mesa del Parlament, en el ala derecha del hemiciclo, y no en la zona izquierda como ellas pretendían.

"No podemos consentir que continúen" en la cámara legislativa, donde se debe "hablar de política", ha declarado Jarabo tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En este sentido, Jarabo ha anunciado que Podemos convocará a todos los partidos del Parlament para negociar un pacto "antitransfuguismo".

Podemos no formulará esta invitación con ninguna propuesta "cerrada", ha adelantado Jarabo.

En opinión del líder de Podemos, el "borrador" que se puede emplear para comenzar a debatir es el Pacto Antitransfuguismo impulsado por C's a nivel nacional.