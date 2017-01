Baleares no podrá exportar plantas por la proliferación de una bacteria

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha dictado una orden mediante la que prohíbe la exportación de material de plantación de Balears, a excepción de semillas, debido a la incidencia de la plaga Xyllela fastidiosa y a la detección de nuevos casos en las islas. El servicio balear de Sanidad Vegetal ha encontrado indicios de presencia en Baleares desde 2012 de la plaga, producida por una bacteria infecciosa que destruye cerezos y adelfas, a raíz de los estudios iniciados el pasado noviembre, cuando se confirmó su presencia en un centro de jardinería de Porto Cristo.

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, detalló ayer las medidas adoptadas desde que se confirmó el primer brote en el centro de jardinería del municipio mallorquín de Manacor y ha señalado que se ha intensificado el muestreo y se han analizado 565 muestras. Las muestras se han tomado tanto en la zona infectada -donde se han eliminado las plantas afectadas-, como la marcada a su alrededor y se han realizado controles aleatorios en todas las islas.

Vidal destacó el "esfuerzo significativo" realizado en tres meses y comparó los datos con las 110 muestras analizadas en todo el año 2015, cuando entraron en vigor las medidas de control de la Unión Europea y el Gobierno en materia de Xylella fastidiosa.

Los análisis han constatado más positivos en la zona infectada y dentro y fuera de la zona demarcada (se declaró zona infectada un área circular de 3,14 hectáreas en torno al vivero y se marcaron otras 15.000 alrededor), que están pendientes de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, que ya ha confirmado un total de once.



Prohibición

Debido a que los resultados del Laboratorio Oficial de Sanidad Vegetal de Balears suelen coincidir con los del estatal de Referencia, la Conselleria informó el pasado jueves al ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la intención de preparar una orden para prohibir el traslado de material de plantación fuera de las Islas.

Con la información transmitida desde la Conselleria, el Ministerio ha decidido actuar de manera inmediata y prohibir ya el traslado de material de plantación fuera de Baleares, de manera que ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una orden ministerial en este sentido.

La orden prohíbe el traslado de material de plantación fuera de las islas, excepto semillas, obliga a las compañías de transporte aéreo y marítimo a informar sobre este hecho y establece un régimen sancionador por incumplimientos. Según la Conselleria, a nivel práctico y económico esta orden no provoca consecuencias graves para el sector, ya que Balears es importadora de material vegetal vivo, no exportadora, y porque además no afecta al tráfico y la comercialización entre islas.