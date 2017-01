Pablo Bustinduy: "Podemos no puede limitarse a ser una oposición ruidosa en las instituciones"

-"No le sobra testosterona a Pablo Iglesias, le sobra testosterona a todo Podemos". Lo decía su compañera Clara Serra esta semana aquí en Palma. ¿Vistalegre II será una pelea de gallos?

-No, al menos no debe serlo. Hay que poner todos los medios para que no sea así. Las declaraciones de Clara, que las suscribo totalmente, hablan de una cultura política donde no hemos avanzado suficiente en la construcción de una fuerza política feminista, que incentive y fomente que las mujeres que sufren discriminación tomen la palabra y participen.

-Las bases en Balears reprocharon a los representantes de las distintas corrientes aquí que no ven diferencias y mostraron su preocupación de que sólo fuera una lucha de poder. Aclare, ¿qué distingue las diferentes propuestas ahora en Podemos?

-Creo que hay que hacer autocrítica por no haber sido capaces de centrar el debate en los aspectos políticos. La presentación de los documentos y el proceso que se abre debe servir para eso. ¿Sobre qué es la discusión? Sobre el momento que está viviendo no sólo Podemos, sino España, que es un momento que ha cambiado respecto a cuando nacimos. Con la investidura de Rajoy ahora hay un gobierno y viene una legislatura de tres años. Podemos debe adaptar su estrategia al nuevo escenario, ahí está la diferencia. Naturalmente hay coincidencias porque todos somos Podemos.

-¿Pablo Iglesias se mantiene inmóvil en la estrategia inicial?

-Hay compañeros que creen que hemos crecido mucho y muy rápido y que el régimen ha reaccionado y que por lo tanto hemos de resistir, afianzar nuestras posiciones, eso de cavar trincheras. En Recuperar la Ilusión pensamos que hay que convencer a mucha gente que todavía no nos han dado su confianza pero que nos mira con simpatía y hemos de demostrar nuestra utilidad. No podemos esperar a ganar las próximas elecciones y limitarnos a ser una oposición ruidosa en las instituciones. Tenemos una capacidad de solvencia. Demostremos en nuestra actividad institucional que podemos conseguir cambios.

-Hay quien dice que lo que quieren es moderar Podemos y acercarlo al PSOE.

-Esas etiquetas vienen de fuera. La radicalidad no se mide en discursos, sino en efectos. Es más radical quien más consigue cambiar las cosas. No me considero más moderado que ninguno de mis compañeros. Es una cuestión de estrategia. Nosotros no asumimos esa posición de subordinación al PSOE. Quien me dice que quiero subordinarme al PSOE es que no sabe lo que pienso.

-¿Cuál debe ser la relación entre Podemos y el PSOE?

-Depende mucho de los territorios. Basta mirar el mapa. Hay lugares donde la relación con el PSOE ha funcionado y hemos conseguido grandes logros y otros donde el PSOE ha adoptado una posición más conservadora. Hay que ver en cada contexto cómo somos más útiles para arrastrar las políticas hacia el cambio.

-Aquí en Balears, Podemos mantiene en el Govern al PSOE. ¿Un PSOE como el de Francina Armengol en el resto de España facilitaría el entendimiento?

-Es evidente, aunque no hay que medirlo en personalidades, sino en políticas. Por eso cada uno de los pactos debe ser analizado y revisado permanentemente. Hay sitios en los que ha funcionado y deben servirnos como guía.

"Trillo está inhabilitado para desempeñar cualquier responsabilidad mientras no pida perdón"

-Errejón habla mucho de hacer "madurar" Podemos . La crisis del partido aquí en Baleares con la expulsión de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas. ¿Demuestra esto la inmadurez del partido?

-No. La diferencia de Podemos con otros partidos, no está en quienes no tienen problemas y los que sí, sino cómo los solucionan. Hemos demostrado que tenemos un código ético exigente y que no nos tiembla la mano en aplicarlo.

No estamos vacunados contra estas cosas, lo que depende de nosotros es la reacción.

-¿Podemos en Balears es pablista o errejonista?

-[Ríe] No miro mi organización con esas gafas. Veo las cosas con distancia pero tengo la mejor de las opiniones sobre Podemos aquí. No hago ese tipo de listas.

-La cara visible del errejonismo en Baleares es Juan Pedro Yllanes. ¿Qué papel tendrá en su proyecto y en un Podemos en el que gane Recuperar la Ilusión?

-Seguirá teniendo el papel de excelente diputado, excelente referente moral y excelente portavoz.

-¿Temen una purga si pierden? Ahí está la amenaza de Monedero a Yllanes.

-Aquel episodio lo zanjaron los protagonistas. Miedo ninguno.

-Como responsable de Exteriores, una pregunta del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo: ¿A Trillo lo enviamos al Perejil?

-No, donde debe ir Trillo es al Congreso a dar explicaciones. Debe asumir las responsabilidades y pedir perdón por la desgracia más grande de nuestras fuerzas armadas. Y ya está bien de que se utilice la diplomacia exterior como retiro dorado. En un momento en el que hay miles de españoles en Reino Unido, teníamos ahí una persona no por su capacidad ni por sus cualidades.

-El Gobierno le dirá que ninguna sentencia judicial atribuye a Trillo responsabilidad por el Yak-42 y que es funcionario.

-El señor Trillo está inhabilitado para desempeñar cualquier cometido en la función pública mientras no asuma la responsabilidad. Más que dilucidar su futuro profesional lo que debería hacer el señor Trillo es pedir perdón a las familias por su gestión.