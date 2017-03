VIERNES 17

-A celebrar San Patricio, porque es el patrón de Irlanda, porque lo poco aprovechable del calendario religioso son sus fiestas paganas, porque como país europeo y moderno que es sus festividades invitan al ocio en vez de al recogimiento y a la castración de lo lúdico, porque con la excusa varios locales se unen para ofrecer el mejor condimento, que la música en directo, y otros para servir cervezas especiales.

San Patricio. Varios conciertos en Shamrock, Three Lions, Aqua, Hogans y Hard Rock Café, oferta de cervezas en Atomic Garden y Guirigall.

-A la nueva edición del festival Ritme!, porque ofrecen un menú muy genuino de bass, jungle, latineo duro, electropical y hasta twerk, porque se juntan jugones de dichos ritmos para ponerse bullerengue como pocos saraos consiguen.

Ritme! #8: Lups Digga + DJ Wateq + Bocabeats + Lleig. Presentado por Tony Seco. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 5 h., 7 € con cerveza.

-Al Lisboa, porque es un bar carismático como pocos de esta ciudad, porque siempre hay ambientazo, porque tiene la sala principal con su preciosa barra, porque tienes el altillo para ponerte cómodo y dejar ir las manos y las bocas, porque tienes el felizmente recuperado semisótano para los bailoteos, porque el viernes arrancan con una nueva edición de los conciertos enmarcados en el circuito de música local Talent IB, y porque después habrá temazos indie desde la cabina hasta el cierre.

Oceans Adrift + Jorra i Gomorra (conciertos, 22 h., 5 €, reservas en novocafelisboa@gmail.com). Paperboy + Hanso Palmito’s (DJs, de 23 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

-Al concierto de Jazz Friends, porque es una nueva banda de clásicos del jazz, porque es a una hora asequible no demasiado tarde por si uno no quiere alargarse y porque es en Xocolat, heroica resistente entre las tiendas de música.

Jazz Friends. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20:30 h.

-Al Kaelum, porque sus fiestas We Love Fridays lo petan y lo sabes, porque siempre hay ambientazo y lo sabes, porque no se llena de críos y lo sabes, porque te ponen hiena como nadie sea con house, indie accesible u ochenterismo, y porque para después tienen dos salas para que vayas rulando a tu antojo.

We Love Fridays (sala 1) + PopNorama (sala 2). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 23 a 5 h.

-Al Sabotage, porque lo peta y lo sabes, porque siempre pinchan gentes capaces de lo más indie y también de lo más heterodoxo, porque suelen ser hábiles y perspicaces para llenar seis horas de noche con el populismo mejor entendido, y porque abren la noche con conciertos de bandas locales para celebrar el segundo aniversario de la plataforma musical Mallorca Music.

Segundo aniversario Mallorca Music: Damià Oliver + Salvatge Cor (conciertos, 22 h., 5 €). DJ Fraude + Holly White (DJs, de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina).

-Al Brooklyn, porque es un nuevo local dedicado a la electrónica fiestera, porque tiene la sala de bienvenida con la luz suficiente y la inferior con la poca luz suficiente para fomentar el ponerse hiena, y porque el viernes tienen visita de parte del equipo del Miama, local de referencia de la farra electrónica en el norte de la isla.

Miama in Town: Valerio Latina + Nico Díaz + Raisol (de 23 a 5 h.). Brooklyn Club (Dameto 6, Santa Catalina).

-Al Barbero, porque es uno de los antros de electrónica más clásicos de la noche palmesana en el mejor sentido de la palabra, porque llevan años programando farra con ambición, porque el viernes tienen a la mitad de los poderosos Rex Party, y porque los viernes arrancan a las 21 h. con aires funkarras.

Viernes funkeros afterwork con Whynot DJ & Goodman (de 21 a 23 h.) + Willy de Loren (de 23 a 3:30 h.). El Barbero (Jaume Ferrer 3, La Lonja).

-Al Garito, porque es el templo de la modernidad bien entendida, porque llevan 18 años programando sabiamente electrónica con peso específico, porque su terraza es bastante imbatible y porque el viernes tienen a un jugón de la electrónica batida con jazz, soul, funk y reggae.

Fernando Cerviño. Garito Café (Dársena de Can Barbarà s/n), de 20 a 4 h., DJ a desde las 0 h.

-A ver Encuentros, porque pretende mostrar la evolución de un joven grupo de bailarines, porque anuncia danza clásica, contemporánea y urbana, y porque para la ocasión contarán con la colaboración de una joven promesa del baile flamenco.

Encuentros. Artista invitado: El Yiyo. Auditòrium (Passeig marítim 18), 21 h., 28 €.

-A ver Wasted, porque es un montaje de una joven autora británica que llega con muy buenas referencias de la fundamental Fira de Tàrrega de 2015, donde agotó las entradas para todas sus funciones, porque se presenta como una reflexión del paso del tiempo y las percepciones.

Íntims Produccions (Lleida) presenta: Wasted, de Kate Tempest. Dirigida y adaptada por Iván Morales, con Sandra Pujol, Oriol Grieta y Xavier Teixidó. Sala Petita del Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 15 €.

-A la Sala Trampa, porque sus funciones lo petan y lo sabes, porque abrirán la noche con su siempre abarrotada función de impro, porque seguirán con una nueva edición de los monologuistas invitados, y porque habrá música y cerveza por doquier hasta el cierre, que como en los mejores locales nunca se sabe a qué hora será.

Trampa Teatre: Personajes para llevar (20:20 h., 7 €) + Chico Requena: Trapos sucios (monólogo, 23 h., 8 €) + Música y cerveza por doquier hasta el cierre a las... Sala Trampa (Caro 19).

-A ver Peccatum, porque es la última producción de Produccions De Ferro, porque eso significa siempre calidad y ambición, porque es una revisión contemporánea del corpus de rondalles de Antoni Mª Alcover de contenido más carnal, porque el riesgo que se asume al actualizar un material escrito en una época pretérita para otra sociedad preexistente es siempre más que loable.

Produccions De Ferro presenta: Peccatum. Con Toni Gomila y Catalina Florit. Centre de cultura de Porto Cristo (Muntaner 45), 21 h., 16 €.

-A la edición mensual del slam de poesía, porque son doce poetas, tres minutos, un ganador y es el público quien decide, porque es un combate de ingenio y genio con las palabras como única arma, porque aprovecharán la ocasión para celebrar su octavo aniversario en Palma, y porque siempre redondean la velada con invitado ilustre.

Octavio aniversario del slam de poesía Mallorca mes a mes / edición marzo. Invitado: Esteve Bosch de Jaureguízar (Barcelona). Café A tres bandas (Plaça Barcelona 20 bajos), de 20:30 a 23 h., 3 €.

-A la nueva edición del Burger meets Gin, porque ofrecen hamburguesas elaboradas junto a gin tonics de altura, porque prometen cuidar tu paladar alimenticio y bebedor, porque habrá buen house fondo con un grande de las cabinas, porque se redondeará el sarao con el estreno de una exposición y porque el evento es en un hotel de estética bien entendidamente contemporánea.

Burger meets Gin con Chill&Funk & T-Mark + exposición de Juan Rodal. Hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Portals Nous, Calvià), de 20 a 0 h.

-A la nueva edición de los Sábados musicales en Lupe, porque ofrecen muy buen jazz, swing, soul y sonidos clásicos con los que aprovechan para homenajear a grandes divas del género, porque si la semana pasada fue la fundamental Billie Holiday esta le toca a la gran Ella Fitzgerald.

Sábados musicales en La Lupe: Tributo a Ella Fitzgerald con Perikas y Duran Jazz. Lupe Café Bistró (La Rambla 10), de 21:30 a 23:30 h., cena a partir de las 20 h.

-Al Mercado de San Juan, porque además de una completísima y muy variada oferta gastronómica se puede uno poner bailón con la habilidad para los clásicos tanto históricos como contemporáneos de Pepe Link.

Mercado de San Juan. Emperadriu Èugènia 6 (S’Escorxador), de 10 a 0 h. Pepe Link a partir de las 21 h.

-A la apertura de La perla de La Habana, porque es un nuevo espacio dedicado a la cultura de isla caribeña, porque sus sones y sus sabores tienen personalidad como pocos, y porque su ubicación céntrica lo hace ideal para empezar o acabar la noche.

Apertura de La perla de La Habana. Caro 5, de 20:30 a 2 h.

-A ver la exposición Aurora Picornell (1912-1937). Història i memoria, porque fue un referente del activismo por la igualdad, la libertad y la figura de la mujer, porque la conocida como “Pasionaria de Mallorca” debe ser conocida y reconocida por todo el que le interese la historia de las ideas y la lucha por las mismas que han hecho avanzar la sociedad.

Aurora Picornell (1912-1937). Història i memoria. Comisionada por David Ginard Féron (autor del libro Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol). Parlament balear (Conquistador 11), de 9 a 19 h., hoy viernes y de lunes 20 a jueves 23.

-Al Camia vs. Llonovoy, porque ofrece la posibilidad de comprar material de Antònia Camia y Miquel Àngel Llonovoy, porque anuncian elegantonas fundas para libretas realizadas por la primera utilizando los collages del segundo, porque también habrá obra textil de la primera y exposición de collages originales del segundo, porque conociendo la calidad de sus producciones y su creatividad es una oferta bastante lujosa.

Taller tienda de Antònia Camia vs. Collages de Llonovoy. Pelleteria 5, a partir de las 19 h., hasta el 24 de marzo.

-A la Fira del ram, porque la tradición manda, porque siempre merece visita una atracción clásica, porque es para pequeños, medianos y mayores, porque hay atracciones, entretenimiento, casetas, comida y más para todas las edades.

Fira del ram. Polígono Son Fusteret, lun-vie 17-23 h., sab-dom-fest 10-0 h., hasta el 23 de abril.

-A la exposición L’ànima de l’invisible, porque es una colectiva que busca reflexionar sobre la mujer, el amor, la sociedad y los estereotipos, porque son voces locales que buscan en los lenguajes contemporáneos presentar su visión del mundo femenino y por tanto universal.

L’ànima de l’invisible: Arantxa Boyero + Astrid Colomar + Las taradas + Laura Marte + Marta Pujades + Olimpia Velasco. Capilla del Centre Cultural La Misericòrdia (Carrer de la misericordia 2), mar-vie 11-14 h. / 17:30-20:30 h., sab 11-14 h., hasta el 29 de abril.

-A la exposición de Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? de Teresa Matas, porque es una antológica de sus trabajos producidos en los últimos treinta años, porque los expertos señalan su independencia en discurso, formatos y técnicas, porque es una figura ineludible de nuestra escena artística.

Teresa Matas: Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? Comisariada por Nekane Aramburu con la colaboración de María José Corominas, Ana Bàrbara Cardellà Corominas, Pilar Rubí y Magda Albis. Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10, de 10 a 20 h., domingo de 10 a 15 h., lunes cerrado), hasta el 7 de mayo.

-A la exposición Territori d’assaig, porque si la cantera musical de Mallorca es históricamente inabarcable y excelente la artística no se queda atrás, porque una colectiva es la ocasión ideal para acercarse a renovar la devoción por los ya establecidos y a maravillarse por las nuevas voces.

Territori d’assaig: Ferran Aguiló + Carles Fabregat + Florit Nin + Júlia Fragua + Aina Lorente + Luis Maraver + Esther Olondriz + Miquel Planas + Enric Riera + Miquel Segura. Centre de Cultura Sa Nostra (Concepció 12), lun-vie 10:30-13:30 h. / 17-20 h., hasta el 31 de marzo.

-A la exposición Stupid 90’s, porque es la primera muestra individual de Ofise, porque partiendo del grafiti desarrolla ideas y técnicas para pasearse con propiedad por otros lenguajes como el cómic o la estética tatuajera, porque es una iniciativa de Línea 6, porque es la tienda de referencia en el mundillo del hip hp y la cultura urbana callejera, y porque la música que redondeará la fiesta la pondrá el gran Bocabeats.

Exposición Stupid 90’s de Ofise + Bocabeats DJ. Línea 6 (Ample de la mercè 20), 20 h.

SÁBADO 18

-A la nueva edición del ciclo Nits Cúbiques, porque es una de las iniciativas mejor montadas y programadas de la isla, porque tiene un gusto envidiable para programas bandas modernas con peso específico y porque contiene el gran acierto de redondear la propuesta con una ruta de tapas además de con una buena exposición.

Nits Cúbiques: Miss Caffeina + Lili’s House + Sideways (apertura puertas para conciertos 22 h.) + Ruta de tapas (de 20 a 23 h., Bar Bestard, Sa Coveta, Sa Taverneta, Bar Toni y Celler sa Plaça) + Exposición Comunitart con Diego Ingold (desde las 19:30 h.) + Videoinstalación de Miquel Picó. Teatre de Lloseta (Pou nou 1), 20 €, fin de fiesta en Sa Lluna (Born 14, Inca).

-Al Kaelum, porque interpretan mejor que nadie el populismo con tu diversión como único objetivo, porque arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, porque en esta ocasión tienen a dos jugones del indie más bailón y divertido, y porque siempre acaban la noche con los clásicos imbatibles de los 80, 90, 2000 y hasta el día de hoy.

Tardeo. DJs invitado: Cheese&Bacon (León). DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Kaelum Essence (de 23 a 5 h.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

-A la primera No n’hi ha prou Party, porque es el primer sarao de The Mosh Collective, porque eso significa punk, hardcore, crust y pogos, porque traen a unos históricos como los suecos Crutches, porque los juntan como otros clásicos locales que también han vuelto como Errör, y porque el resto del cartel son balazos locales de probada solvencia.

No n’hi ha prou Party: Crutches (Suecia) + Errör + Usura + III Guerra + Sickside. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 21 a 3 h., 7 € con cerveza, 9 € con dos cervezas a partir de las 0 h.

-Al Lisboa, porque es un bar carismático como pocos de esta ciudad, porque siempre hay ambientazo, porque tiene la sala principal con su preciosa barra, porque tienes el altillo para ponerte cómodo y dejar ir las manos y las bocas, porque tienes el felizmente recuperado semisótano para los bailoteos, porque el sábado arrancan con un concierto acústico de los maravillosos Son & the Holy Ghosts de fines benéficos para acabar con los temazos indie de dos enciclopedias del género.

Son & the Holy Ghosts (concierto en beneficio de la ING Magic Line, 21:30 h., 5 €, reservas en magiclinejd.org). Kate Donovan + Jordi D. Vinyl (DJs, de 23:30 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

-Al fiestón por el 16 aniversario de la promotora Infinity Club, porque con la excusa se reunirá un ejército de DJs que servirán pum-pum-pum hasta las tantas, porque habrá electrónica democrática para ponerse hiena y jartarse.

16 aniversario Infinity Club. Sala 1: Darksi + Isaac Indart + Nacho Almagro + Nichole + Pepe Arcade + Pomodoro + Rafa González + Ralfus + The Southnormales + Toni Joan. Sala 2: Carlos González + Danny Fernández + Gerard García + Jonathan Bosch + Kevin Moreno + Pedro Silva + Vicente Martínez. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), de 0 a 6 h., 15 € 2 copas antes de la 1:30 h.

-Al concierto de Sôber, porque son un buen referente del metal y el rock pesado en castellano, porque llevan suficientes años y suficientes bandas paralelas como para dar un concierto estimablemente sólido.

Sôber: Vulcano Tour. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 22 h., 19 €.

-Al Tardeu del Clubber, porque se han sumado recientemente a la opción de farra por la tarde, porque no se complican la vida y ofrecen electrónica popular y directa, y porque programan a un batallón de DJs hábiles para tu despiporre.

Tardeu a lo Boiler Room: Ralfus + Nacho Almagro + Mili Takeshi + Cati Moreno. The Clubber (Cataluña 4A), de 17 a 23 h.

-A la nueva edición de los encuentros Aixeca’t i balla, porque son saraos “sin”, sin alcohol y sin añadidos, porque se trata de empezar el día bailando y evitando hablar entre los asistentes para así liberar energías y tal.

Aixeca’t i balla. Lacy 3 (El Terreno), de 12 a 16 h., 10 €, niños hasta 12 años gratis.

-A la primera Festa d’horabaixa en la sala Fònica, porque se alían con la promotora Més torts que un ganxo para ofrecer ritmos funkarras, disco, pop y fiesteramente comerciales con la que llenar toda una tarde de despiporre.

Festa d’horabaixa Late or: Valnou + T-Mark DJ + Bryan DJ + Pep Trònic DJ. Sala Fònica (Germanies s/n, Muro), de 16 a 0 h.

-Al Three Lions, porque cierran suficientemente tarde, porque es un local bastante acogedor y cómodo, porque tiene muchos rincones en los que acomodarse y hacer tu hueco, y porque el sábado tienen fiestón ska.

La barraca sound system + DJ Martí KM. Three Lions (Avinguda Gabriel Roca 3), de 11 a 5 h., concierto a las 0 h., 10 € con CD y camiseta.

-A Tunnel, porque son heroicos resistentes de la música en directo, porque son el templo del rock, metal, hardcore y punk, y porque el sábado sonará buen metalcore.

Individualist. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 23 a 6 h., consumición mínima 6 €, 5 € hasta la 1 h., concierto a las 0 h.

-Al Sabotage, porque lo peta y lo sabes, porque amplían su tardeo y arrancan a las cuatro de la tarde con música en directo, y porque cerrarán los DJs habituales de la casa, siempre modernos y siempre heterodoxos.

Sbtarde: No Room (concierto, 16 h.) + Suis DJ’s & PD Manex (DJs, a partir de las 18 h.). + DJ On the Floor + Nyè (de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina).

-Al Warehouse, porque ofrecen electrónica necesariamente underground, porque ponen electrónica de batalla para no salir vivo, porque en una ciudad que se pretenda viva deben existir opciones para alargar la noche lo que a uno le venga en gana, y porque el sábado se alían con la promotora Fast Broken Beats, lo cual significa cañonazos rotos de bass, jungle, drum&bass y ritmos hermanos con primeros espadas locales e invitados de la sólida escena europea.

Fast Broken Beats: Soul Intent (ING) + AOM + Som de jungle + Lups Digga + Maxiboom + Bhongo VJ. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 22:30 a 6 h., 8 € c.c. antes de las 0 h., después 10 € c.c.

-Al Barbero, porque es uno de los antros de electrónica más clásicos de la noche palmesana en el mejor sentido de la palabra, porque llevan años programando farra con ambición, y porque el sábado toca misa tecno.

Ángel Costa. El Barbero (Jaume Ferrer 3, La Lonja), de 23 a 3:30 h.

-Al Miama, porque es uno de los epicentro más destacados de la escena electrónica y modernamente fiestera del norte de la isla porque programan electrónica con sustancia y fiestas con distinción, y porque el local tiene un encanto bastante imbatible.

Kiko Fernández b2 Santi Marquet. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, Muro), a partir de las 23 h.

-A la Subzhero, porque es otro de los puntos de encuentro clásicos de la escena electrónica festiva, porque no se complican la vida a la hora de programar pistón asequible pero con suficiente sustancia, porque las acogedoras dimensiones del local le dan un carácter particular, y porque el sábado tienen nada más que primeros espadas.

Put-On + Vikenzo + David Cop & Carlos Simón + Willy de Loren & Mr. Yago Moyer + Miguel Rigo & John Martin. Subzhero (Joan Miró 322), de 23 a 6 h., gratis hasta las 0 h., después 10 € c.c.

-A ver a Jorge Cremades, porque por definirlo de alguna manera se podría decir que es humor mandril, porque son topicazos contados de manera simple, porque no deja de ser uno humor Arévalo 2.0 con ramalazos de micromachismo que, las cosas como son, tiene tirón sobrado.

Jorge Cremades: Te odio, pero como amigo. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 20 €.

-A la sala Trampa, porque se han convertido por derecho propio en un referente de la oferta cultural de peso específico y también de la fiesta en general, porque abren la noche con su siempre abarrotada función de impro, y porque seguirán con el Gran torneo de las artes marciales de impro, despiporre donde los haya en el que dos parejas de improvisadores pelearán verbal y dialécticamente por la Copa Trampa de la Impro, y porque habrá música y cerveza por doquier hasta el cierre, que como en los mejores locales nunca se sabe a qué hora será.

Trampa Teatre: Traveling (impro, 20:20 h., 6 €) + Gran torneo de las artes marciales de impro (23 h., 6 €) + Música y cerveza por doquier hasta el cierre a las... Sala Trampa (Caro 19).

-Al vermut de La Office, porque pocas propuestas hay mejor que arrancar el sábado con cañas, tapas y temazos de fondo, y porque basan su menú sonoro en el brit pop.

Britvermut. La Office (Comte de Barcelona 3), de 11 a 15 h.

-Al Vermut cultural de Canamunt, porque vuelven a dinamizar el barrio y las mañanas de los sábados con conciertos, microrrutas culturales, teatro, talleres para niños, exposiciones y etcétera, porque todo ello estará rebozado de cañas bien puestas y tapas suficientemente elaboradas.

Vermut cultural de Canamunt (barrio de Sa Gerreria). Bar España, Ca la Seu, La cuadra del maño y La tortillería y Moltabarra, desde las 12:30 h.

-Al Salón de Botons, porque esta peluquería, cafetería, sala de exposiciones, punto de encuentro musical y etcétera tendrá una excelente oferta de ropa, complementos, decoración…

El salón de Botons: Makarra (ropa) + Redmedussa (lámparas) + El socio vintage (muebles y decoración) + Adriana Prida (joyas) + Ükülla (cojines y mantas) + Mamba Soul (diseños vietnamitas) + Hunkydory (bolsos vintage) + Ewel (vajilla brasileña) + Exposición de Andrés Amicone + Tömmy DJ. Peluquería Botons (Plaça Raimundo Clar 15), sab de 10 a 20 h. y dom de 10 a 14 h.

-A la nueva exposición en TACA, porque programan artistas jóvenes con firme voluntad de estilo y lenguaje de personalidad creciente, porque cada vez que te convocan puedes acudir con la certeza de que vas a encontrar a un creador interesante, porque en esta ocasión se trata de la escultura de Miquel Salvà.

Miquel Salvà: Unfoldings. TACA (Sant Feliu 17, local 12), de 19 a 22 h., hasta el 3 de marzo.

