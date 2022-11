PlayStation ha asegurado que Microsoft no permite que el servicio de suscripción de juegos múltiples de Sony, PlayStation Plus, esté disponible para Xbox, respecto a lo que ha subrayado que la postura de Microsoft de introducir Game Pass en PlayStation es "hueca".

Microsoft ya había ofrecido anteriormente incluir Game Pass en la plataforma de Sony, para que los jugadores de PlayStation puedan acceder a los contenidos exclusivos de Game Pass. Sin embargo, según ha revelado el último informe expedido por la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés), que investiga compra de Activision Blizzard por Microsoft, Sony también intentó ofrecer su servicio de suscripción para incluirlo en Microsoft y este se lo denegó.

De esta manera, Sony ha explicado que la postura de Microsoft, que apela a que la disponibilidad de Game Pass en PlayStation sería una "panacea" para solucionar el daño de la compra de Activision Blizzard, suena "particularmente hueca". "Y más si tenemos en cuenta que Microsoft no permite que PlayStation Plus esté disponible en Xbox", ha añadido en su respuesta.

Además, Sony ha incidido en que la posibilidad de utilizar Game Pass no facilitaría la competencia de los servicios rivales de suscripción de juegos múltiples (PS Plus en el caso de Sony), como sí sugiere Microsoft.

En este sentido, ninguna de las compañías muestra intención de ofrecer el servicio de la competencia en sus propias plataformas. Sobre todo, en el caso de Sony con Game Pass, ya que según PlayStation podría acabar con su propio servicio de PS Plus.

Estas declaraciones se enmarcan en la disputa entre Sony y Microsoft por el acuerdo de compra de este último de Activision Blizzard, por 68.700 millones de dólares, lo que, según las críticas de Sony, podría llevar a un escenario de monopolio.

Sobre todo, uno de los principales problemas de la compra son los derechos del juego Call of Duty, que ya no estaría disponible para PlayStation y que Sony considera indispensable porque, según ha dicho, "no tiene competidor".