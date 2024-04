Tomeu Penya ha celebrado este miércoles Sant Marc en el restaurante Es Cruce de Vilafranca. El cantautor mallorquín ha degustado los tradicionales caracoles de este popular restaurante mallorquín.

“Qui menja caragols per Sant Marc, gaudeix de bona salut de franc!”, reza el dicho. Una frase que parece seguir también el cantautor vilafranquer. El cantautor Tomeu Penya asevera que “cada año vuelvo porque me gustan. No lo digo por decir, és que aquí los cocinan muy bien. No sé si mejoran la salud, lo que sí sé es que estoy encantado de venir y disfrutar”.