Capdepera permite rememorar las últimas horas que Aurora Picornell y sus compañeras conocidas como las Rojas del Molinar vivieron en la prisión palmesana antes de ser asesinadas por los fascistas y lanzadas en la fosa común de Son Coletes en Manacor.

Este viaje en el tiempo es posible gracias al testimonio de Magdalena Nebot, una gabellina que con solo tres años, huyó con su madre. Trataban de escapar del asedio fascista durante la Guerra Civil. Encontraron refugio en la finca de sus abuelos, So ca na Moiana en la montaña de Capdepera, pero de poco les sirvió. Nada más instalarse en la finca, los fascistas prendieron a su madre para llevársela a la prisión de Can Sales. En este punto es cuando Nebot insiste en que Can Sales «está mal dicho», en concreto, asegura, que concretamente era el convento de las hermanitas.