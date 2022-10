Capdepera permite rememorar las últimas horas que Aurora Picornell y sus compañeras conocidas como las Rojas del Molinar vivieron en la prisión palmesana antes de ser asesinadas por los fascistas y lanzadas en la fosa común de Son Coletes en Manacor.

Este viaje en el tiempo es posible gracias al testimonio de Magdalena Nebot, una gabellina que con solo tres años, huyó con su madre. Trataban de escapar del asedio fascista durante la Guerra Civil. Encontraron refugio en la finca de sus abuelos, So ca na Moiana en la montaña de Capdepera, pero de poco les sirvió. Nada más instalarse en la finca, los fascistas prendieron a su madre para llevársela a la prisión de Can Sales. En este punto es cuando Nebot insiste en que Can Sales «está mal dicho», en concreto, asegura, que concretamente era el convento de las hermanitas.

Sea como sea, en la prisión palmesana su madre coincidió ellas. «Estaban con mi madre, había Aurora Picornell y mi tía Catalina y sus hijas Antònia y Maria», recuerda. «Estaban encerradas en condiciones infrahumanas, dormían en el suelo y sin mantas», recuerda. Y es que su madre le contaba como recordaba el día que «estando en una habitación cosiendo, vio cómo las bajaban por las escaleras». «S’ànima li va caure en terra porque vio que se las llevaban a matar y así fue», lamenta con la voz entrecortada.

"Llegaron a sedarla"

De este recuerdo, desvela que «Aurora Picornell estaba separada». «No la dejaban salir con ellas, Aurora estaba muy nerviosa». «Hasta llegaron a sedarla y la sacaban al patio sola, cuando el resto ya había entrado», rememora una emocionada Magdalena Nebot por el hallazgo.

«Aurora Picornell estaba separada. «No la dejaban salir al patio con ellas, Aurora estaba muy nerviosa».

Y es que la identificación de Aurora Picornell y con toda probabilidad de las Rojas del Molinar (pese a que todavía no se han identificado las otras cuatro mujeres que aparecieron en la fosa tres de Son Coletes) le toca de lleno. «Ha estado muy bien que se haya iniciado esta búsqueda para localizar los cuerpos. Se lo debían. Las mataron como personas normales. No hacía daño a nadie, solo luchaban por la libertad de todos y para tener una democracia y no una dictadura. Estábamos en dictadura de Franco. ¿No sabéis lo que hacían? Los cogían y los llevaban a matar o a prisión y morían en un rincón», defiende una Magdalena Nebot a punto de llorar.

Nebot no ha dudado en ponerse en contacto con Maria Antònia Oliver de Memòria de Mallorca. Y es que tiene claro que si se confirma que los restos encontrados en la fosa junto a los de Aurora Picornell son sus parientes, «le he dicho a Maria Antònia de Memòria de Mallorca que tengo un nicho en el ayuntamiento de Capdepera y me gustaría que descasaran aquí». Todo apunta que los restos junto a Picornell son los de Belarmina González Rodríguez, Catalina Flaquer Pascual y sus hijas Antònia y Maria Pasqual.