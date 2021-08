La halterófila Lydia Valentín ha afirmado que tiene intención de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 después de irse con la décima plaza en los Juegos de Tokio 2020. La atleta española expresó que para ella era “un día un poco triste” debido a que “se dieron diferentes factores en los que no me hubiera gustado competir en Tokio”. En una rueda de prensa, reconoció que estuvo pensando en no competir durante varios días, y que finalmente decidió “dar la cara”. “Estoy contenta de poder estar aquí y no tanto con el resultado” aseguró.