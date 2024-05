En una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León celebrada este viernes en Salamanca, el ministro de Transportes Óscar Puente ha puesto en valor la "autenticidad" como una característica que la ciudadanía aprecia, en muchas situaciones, más que ninguna otra cosa. En este marco, Puente ha aprovechado su intervención para hablar de las figuras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y del actual dirigente de Argentina Javier Milei. De este último ha recordado que le sorprendió cómo sus declaraciones en campaña, lejos de restarle apoyos, le catapultaron a la victoria. "Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. He visto a Milei, en una tele, y según le estaba viendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello y a los pocos días antes de las elecciones y yo dije es imposible que gane las elecciones, hoy ha cavado su fosa, pues no", ha señalado Puente, entre algunas risas de los asistentes.