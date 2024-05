Vins fets tira a tira

El coneixement d’enologia per part d’en Jeroni no eren tan grans per emprendre tot sol i envestir un celler. La seva ambició i inquietud per emprendre va fer que necessités els coneixements d’en Gaspar per millorar el procés de vinificació i el món de la pagesia d’en Joan. En Gaspar treballa com a enòleg i en Joan com a pagès.

Una vegada presentat el projecte de crear el seu propi celler i produir el seu propi vi, la connexió entre els tres va ser immediata. La idea era poder sembrar i veremar el seu propi raïm. Amb l’ajuda de Ferran Codina, enginyer agrònom, varen convertir l’antiga fusteria de Can Macià de Mancor en un celler, «No volien un espai industrial, sinó un local diferencial i dotat d’un romanticisme que encaixés amb la nostra manera de fer vi. Poc espai però carregat d’il·lusió».

Després d’una pluja d’idees per tal de donar-li forma, el nom escollit va ser Ora Pro Nobis, però les esglésies baptistes brasileres el tenien registrat i va convertir-se en Vinum Pro Nobis o «vi per nosaltres». El logotip està inspirat en la primera representació de vinya trobada a Mallorca de l’època post talaiòtica, del segle II aC; és una patena de bronze que està al museu de Lluc. Gràcies a l’arqueòleg Jaume Deyà, qui es va implicar amb els seus coneixements, es va modificar l’estètica però sense perdre l’essència. «És d’agrair la dedicació posada a la col·lecció exclusiva d’aquarel·les, de l’artista llosetí Tomeu Coll, per les etiquetes dels nostres vins», afegeixen els socis sobre la seva imatge.

No ha estat un camí fàcil a causa del gran cost econòmic d’obrir una empresa. Envestiren el projecte donant serveis a usuaris que enien vinyes sense celler i han vinificat per quatre clients diferents arribant a fer-ne 30 de diferents, des de varietats franceses, mallorquines i vins naturals. Però l’ADN de Vinus Pro Nobis és, sense cap dubte, fer vi de Mallorca.

Començaren la selecció de raïms autòctons, de veremes ben fetes cercant sempre a perfils que encaixassin en la seva identitat. La concentració, la dedicació, el manteniment de les eines i de les premses havia de ser absoluta: «Ens agrada veremar nosaltres perquè podem seleccionar el raïm en planta i després fer una segona selecció al celler». Depenent dels paràmetres que entren al celler li dediquen un vi i una manera especial de fermentar-lo. «D’aquesta selecció, en Gaspar decideix el vi que s’ha de fer, cap està vinificat de la mateixa manera», expliquen. Cerquen bé que el raïm hagi estat sembrat a vinyes ecològiques, tracten cada varietat per separat, però sempre tenint en compte que «el vi es fa a la vinya i s’elabora al celler». Per fer un vi blanc fresc es necessiten uns paràmetres d’acidesa i d’alcohol diferents d’un vi blanc gastronòmic.

Qualitat més que quantitat

Es defineixen com a petits, però no mediocres; s’estimen més qualitat a quantitat i el seu sòtil vol esser de quinze mil botelles. Els vins han sortit de la seva curolla i dels tres punts fonamentals a l’hora d’entendre’l; un vi sa, jugant amb la física més que amb la química, el que fa més complex les vinificacions; un vi sostenible, amb la prevenció a les vinyes en lloc d’aplicar sistèmics; i un vi accessible, tret essencial de la seva actitud.

El que realment volen és un creixement estructurat i progressiu: «Si es produeixen 4000 botelles ens permet fer el nostre vi amb tranquil·litat. És millor entrar al mercat amb exclusivitat que amb volum. Per fer quilòmetres s’ha de dur la motxilla poc carregada i és el que hem intentat fer en l’àmbit d’elaboració, producció i venda».

Els noms dels vins han anat subordinats a la varietat del raïm que han adquirit. Tenen la necessitat de donar a conèixer el nostre català com una peculiaritat de la insularitat: «Tots els noms són particulars de la cultura mallorquina que identifiquen que som peculiars, diferents i donant a conèixer l’evolució dins el llenguatge».

Les sis varietats de vins de Vinus Pro Nobis. / Cata de Placeta

Noms mallorquins

«Nosaltres som mallorquins i volem donar visibilitat a l’illa a través dels nostres vins. No és una qüestió d’ego sinó una lluita activa. Volem vi? Idò a la mallorquina, amb varietats mallorquines i noms mallorquins», asseguren.

Vinus Pro Nobis té sis vins. El primer, el Tral·larel·lo, elaborat amb escorça: «Un tral·larel·lo defineix a una persona feliç, curt de mires, un betzol o un ‘panxacontent’. Per tant, el Tral·larel·lo és un vi jove». El segon, el Pinyol Vermell, elaborat amb esperó de gall. Encara que, popularment, associam l’expressió pinyol vermell a una persona amb temperament o un producte aspre, coent i amb molta substància, la definició exacte que coneixem a Mallorca s’aplica per definir alguna cosa de gran qualitat o intensitat, extremadament bo, l’excel·lència. El tercer vi, el 22 Unces, elaborat amb Giró ros, surt de l’unça, una mesura mediterrània, diferents entre Mallorca i Menorca: «Si es divideix 750 mil·lilitres que és la mesura exacta de vi dins la botella el resultat és de 22 unces, per això, el diem que és un vi equilibrat».

Per una altra banda, tenim el vi Cucavel·la, elaborat amb Mantonegro i Callet; durant el procés pot haver-hi un gir i del vi negre es pot fer un rosat. «La Cucavel·la també representa la feminitat, quan ella arriba ho capgira tot», expliquen. L’Amo és un vi Mantonegro 100% de vinyes velles, el significat d’aquesta paraula és diferent a Mallorca. Aquí, la figura de l’amo en l’estructura jeràrquica de la pagesia és el que s’encarrega de la possessió. L’amo és el cap. Qui governa, domina el galliner, controla, dicta, mou els fils, el patriarca, du els calçons, talla el bacallà, governa, el mestre, patró, «l’amo és qui mana i no és el senyor, per això, està dedicat al Mantonegro». El sisè vi, Pere Mateu, està elaborat amb la varietat Moll, Giró ros i Chardonnay. Fer de Pere Mateu és fer de mestrès, és una expressió mallorquina que defineix a la persona com un setciències: «Vàrem fer filigranes per produir-lo».

Els matisos de les definicions de cada paraula s’han dut al seu propi context. Estan recuperant el vocabulari i la idea dels noms per exaltar la mallorquinitat i donar-los visibilitat: «La varietat francesa ja ha conquerit el món. Volem varietat local, el que ens dona la nostra terra, de capa lleugera, vins frescs i afruitats, de gran finesa i amabilitat, vins negres ideals per beure a l’estiu: aquest és el nostre perfil».

Tot això només és el principi d’aquesta història, per arribar aquí s’han tocat moltes tecles i han arribat a assumir uns terrenys dins les muntanyes de la possessió de Fartàritx per sembrar-hi raïm i convertir-los en les vinyes més altes de Mallorca, a 500 metres. Aleshores, «és una manera de demostrar quines són les nostres intencions. Farem una sembrada experimental per a poder decidir quines són les varietats nostres que més s’adapten a unes condicions diferents de les que tenen avui a Mallorca».

El seu vi és per qui el pugui valorar, cada una de les sis botelles té una història en la qual creuen i poden contar. En definitiva, un vi fet tira a tira.