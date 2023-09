Mañana Alberto Núñez Feijóo perderá previsiblemente la segunda votación de investidura. Así que se abrirá el camino para que Pedro Sánchez intente la suya. Sin embargo, las exigencias que han planteado conjuntamente Junts y Esquerra esta tarde, se lo ponen muy difícil al candidato socialista. Además de la amnistía los dos gruupos independentistas piden un compromiso para la celebración de un referéndum de autodeterminación. Decía esta semana Puigdemont no sentirse concernido por lo que diga o pacte Esquerra. Junts y Esquerra, el agua y el aceite del independentismo, era el clima y el despiste. Negociaban en la discreción exigir a Sánchez antes de su investidura un compromiso para un referéndum de autodeterminación. Este es el documento. No apoyarán un Gobierno que no se comprometa a hacer efectivas las condiciones para la celebración de ese referéndum, redactan. Lo aprobarán mañana en el Parlament horas después de que Sánchez hiciese este anuncio: "Hoy más que nunca bienvenidos a un país que ha tenido un Gobierno de coalición progresista y que se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo". PSOE y PSC, tras el desafío de Esquerra y Junts, obligados a emitir un comunicado conjunto para reiterar: diálogo, convivencia y Constitución. Defienden no profundizar en la ruptura y recuerdan que en las últimas elecciones los catalanes optaron por no mirar al peor pasado.