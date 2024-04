No hay día que las palabras de Donald Trump no generen una nueva polémica. La última, por sus mensajes sobre la inmigración. La alianza entre Estados Unidos y sus socios puede sufrir turbulencias a partir de noviembre si Trump gana de nuevo la presidencia del país. No obstante, el expresidente sigue encabezando las encuestas en seis de los siete estados decisivos. Y eso a pesar de que en su último acto electoral ha empleado el términio "animales" para referirse a los inmigrantes sin papeles que cometen delitos en Estados Unidos.