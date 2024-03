El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, que ha ofrecido hoy una convocatoria de la selección española, se ha sometido durante la rueda de prensa a un interrogatorio con hasta ocho preguntas sobre la decisión de Brahim de jugar con Marruecos en lugar de España. "La decisión la toma él. Ha quedado claro. El que quiera estar aquí, está. Cada uno está dónde quiere estar. No es cuestión de cariño. No hay más. Ni caso, ni debate. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. De noviembre a marzo no hay convocatoria alguna. Hago lo mismo que con todos los demás. El 9 de marzo envía un documento renunciando a España. He hecho deportivamente todo lo que podía hacer", se ha explicado.