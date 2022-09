Noche histórica para Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar, a sus 19 años, se convierte en el número 1 más joven de la historia tras hacerse con el US Open ante Casper Ruud en sólo cuatro sets. Es el primer Grand Slam para un jugador que no hace más que sorprender. En la rueda de prensa posterior al partido, Alcaraz ha reconocido que lo ha dado todo y que ha jugador partidos muy buenos a una gran intensidad durante estas dos semanas, a un nivel que no había alcanzado antes.