La escritora Carme Riera habla sobre su nueva novela Una ombra blanca. "Tenía la idea hace tiempo. Este libro está escrito durante cinco años, es decir, de una manera muy pausada, yo suelo escribir más deprisa, pero me interrumpieron diversos asuntos. Me interesaba mucho una pregunta: ¿hay algo después? Una cuestión que tiene vigencia, un tema universal. ¿Nuestro cerebro muere de una manera inmediata?, ¿hay algo más? Evidentemente no lo sé, pero si existe un lugar de paz y de luz... ¡fantástico!

"Creo que Una ombra blanca es una novela distinta a las cosas que yo he hecho porque plantea si hay algo después de la muerte. Parte de una experiencia próxima a la muerte, y eso es lo que le ocurre a Barbara Simpson, esa cantante de ópera que regresa de ese lugar de paz, de calma, luminoso, que parecer ser que es lo que nos espera después. Ojalá evidentemente fuera así. Yo creo que a todos evidentemente nos interesa también pensar que hay algo positivo después, cuando ya no estemos aquí sino en otro lugar".