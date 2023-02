José Juan Umbert presenta Fragments, su debut discográfico en solitario, un proyecto personal que nació en 2014 fruto del parón de Anegats.

«Tenía la necesidad artística de seguir componiendo. En este lapso de tiempo, fui componiendo canciones con el ánimo de poderlas interpretar y grabar algún día. Cuatro años después, Anegats regresó a los escenarios, no podía invertir tanto tiempo en mi proyecto pero quería continuarlo. La misma banda me animaba. De hecho, fue lo que me impulsó a terminar el disco», confiesa Umbert.