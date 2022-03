Sami Yaffa, el bajista finlandés que a lo largo de su carrera ha tocado para bandas históricas como los New York Dolls, Joan Jett, Hanoi Rocks o The Hellacopters, entre muchas otras, presentará el próximo 7 de mayo en Es Gremi (Palma) su primer trabajo en solitario, ‘The Innermost Journey to your Outermost Mind’. Un álbum grabado en parte en el estudio de Puter (Satellites), en Palma, una ciudad que conoce desde los años 80, cuando descubrió Mallorca.