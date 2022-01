El cantante y guitarrista Juanito Percha ensaya con los The Stingrays, grupo en el que coinciden músicos de Fame & The Flames y los Cool Daddies, en los locales de Son Pardo. Su repertorio se nutre del legado de Elvis Presley, Sam Cooke y Chris Isaak, entre otros. En el vídeo interpretan el tema 'A Mess of Blues'