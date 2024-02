‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, es un esperado videojuego de Warner Bros. Games inspirado en los personajes de DC Comics y desarrollado por el conocido Rocksteady Studio. Comenzando por sus plataformas de destino, el título de mundo abierto en tercera persona pasa a formar parte del catálogo de los principales sistemas de la actual generación, es decir, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, aportando varios elementos destacados, incluida la posibilidad de utilizar un atractivo elenco de antihéroes. La lista incluye personajes tan famosos de la casa norteamericana como Harley Quinn, Rey Tiburón, Deadshot y el Capitán Boomerang. De hecho, uno de los puntos diferenciales de la experiencia es la oportunidad que ofrece de participar con diferentes personajes de características muy variadas entre sí, sumado a una historia original muy bien trabajada. Como a estas alturas ya habrás deducido, la Liga de la Justicia al completo se ha visto comprometida y sus componentes, bajo la influencia de Brainiac, se han convertido en auténticas amenazas para la humanidad, especialmente en la ciudad de Metrópolis, segundo hogar de Superman.

Cuatro antihéroes para devolver el orden

Vale la pena señalar que estos cuatro elementos serán los elegidos para evitar la invasión de Metrópolis por parte del supervillano. Todo gira alrededor de una trama en la que se ven obligados a hacer frente a las versiones corruptas de miembros de la Liga de la Justicia, como Superman, Batman, Flash y Green Lantern, ya que la única solución que se le ocurre a Amanda Waller, directora de ARGUS para derrotarlos y devolverles a la realidad, es enfrentarlos a un heterogéneo equipo de supervillanos sin nada que perder, que desde las profundidades de Arkham están obligados a jugarse el pellejo gracias a una microbomba instalada en sus cerebros, lista para explotar a órdenes de Waller en caso de fracaso de la misión. Pero salvar a la humanidad restablecer el orden y salvar el pellejo, puede implicar el asesinato de algunas destacadas figuras de la Liga de la Justicia, algo que los jugadores tendrán que ir descubriendo a lo largo de la aventura.

Una buena estructura narrativa asistida sobre una eficiente jugabilidad y un fuerte componente multijugador son algunos de los alicientes que ofrece la producción. Pero vayamos paso a paso. Para comenzar, ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ transcurre en el mismo universo que los videojuegos de la serie ‘Batman Arkham’ (desarrollada por el mismo estudio), concretamente después de los eventos que vivimos en el sobresaliente ‘Batman: Arkham Knight’. En estas circunstancias, el punto nuclear de la acción también cambia de ciudad y fundamentos narrativos, que giran en torno al asalto de Brainiac, que para llevar a buen término la invasión, primero se encargará de perturbar las mentes de los héroes más poderosos de la Tierra.

Kill the Justice League

En Rocksteady Studios son conocidos por desarrollar los títulos de la serie Arkham, que se han ganado un merecido lugar entre los mejores videojuegos basados en cómics, pero estos mantienen un tono mucho más frío y oscuro de lo que acostumbra a proyectar el equipo formado por esta panda de criminales. Afortunadamente, tanto la historia como los diálogos de los personajes dejan un tono bastante agudo y aunque se comporten como villanos, logran cautivar al jugador durante la mayor parte de la aventura con su sentido del humor. Más allá de las buenas caracterizaciones y las particularidades de cada uno de los cuatro componentes, las interacciones entre ellos siempre convencen.

En ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ se propone una perspectiva en tercera persona para un título que permite a cada personaje utilizar sus habilidades específicas, de manera que cualquier tipo de usuario puede elegir su propio estilo de juego. Por ejemplo, Harley Quinn, es el personaje más ágil del grupo y puede utilizar ganchos para saltar libremente por la ciudad. El Capitán Boomerang se aprovecha de un guante de velocidad que le permite cruzar Metrópolis rompiendo la barrera del sonido, similar a Flash. El Rey Tiburón es una auténtica fuerza bruta y alto calibre, mientras que Deadshot es un eficiente operador de armas de fuego. Todo se aplica en el orden correcto sobre variados y generosos momentos de combate contra grandes grupos de personajes y enemigos, así como en batallas contra jefes, que bien pueden ser de la Liga de la Justicia u otros conocidos villanos, siempre con soluciones para alterar aún más la situación en mitad del caos.

Fuerte componente multijugador

En todo caso, la propuesta general desprende un fuerte atractivo cooperativo, donde cada personaje pasa a ser controlado por un jugador que tiene la libertad de explorar por la ciudad, realizando misiones y conociendo a otros jugadores por el camino. No obstante, la experiencia no pierde un ápice de solidez si decidimos jugar solos, sin multijugador. En este caso, incluso es posible cambiar rápidamente entre los cuatro personajes jugables y disfrutar de sus diferencias, ya que una eficiente y poco intrusiva IA se encargará de mover al resto del grupo. Es decir, ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ se puede jugar solo o con hasta tres jugadores más, y en el mismo equipo se aceptan personajes repetidos. Otro punto positivo es que, si uno de los jugadores pierde la conexión, su personaje sigue luchando a tu lado y, cuando regrese, puede volver a la partida independientemente del punto en el que te encuentres. Lo anterior también abre la posibilidad de jugar siempre acompañado por los personajes de tus amigos, que te ayudarán incluso cuando no estén en línea y les garantizará tanto las recompensas como los puntos de experiencia obtenidos durante ese período.

En cuanto a las habilidades, como videojuego de rol de acción, las características y puntos se pueden equipar e intercambiar por diferentes elementos, armas y habilitar poderes especiales que los personajes emplean para ganar poder. Hay que comenzar destacando la posibilidad de reforzar los elementos troncales de los miembros del grupo a través de los clásicos puntos de habilidad. Aquí cada personaje tiene su propio árbol de habilidades dividido en tres secciones diferentes, diseñadas para mejorar el movimiento, la potencia de golpe y la defensa. El objetivo es perfeccionar tu arsenal e ir configurando un estilo a tu gusto, apoyándote en las cajas de botín que se entregan al final de las misiones, además de desbloquear tantos como sea posible para potenciar combos, obtener un mayor porcentaje de daño y así encontrar la versión que mejor se adapte a tus necesidades.

Metrópolis no es Gotham de día

El patio de juegos toma como telón de fondo la ciudad de Metrópolis y su mapa funciona de forma similar al Gotham de la trilogía ‘Arkham’. Es decir, se ha configurado para ser explorado sin limitaciones con enemigos que aparecen aleatoriamente y puntos donde puedes iniciar variadas misiones. Sin embargo, a diferencia del mapa de la ciudad de Bruce Wayne, que sólo se mostraba de noche, Metrópolis aprovecha a la perfección un sistema dinámico de clima y horario. Por tanto, tenemos ciclos de día/noche y variaciones en el clima. En cuanto a sus dimensiones, el área propuesta es lo suficientemente generosa como para albergar la variada cantidad de misiones que nos esperan. A esto hay que sumar un diseño que se decanta por la arquitectura vertical y, de hecho, todos los personajes tienen diferentes habilidades para escalar edificios y trasladarse por la ciudad a gran velocidad.

Esta configuración de objetivos y puntos de interés es suficientemente sustancial, y gran parte de ellas, tienen su punto de inicio en el museo de la propia Liga de la Justicia en Metrópolis, espacio que el grupo aprovecha como centro de operaciones. Aquí es donde podrás encontrar lugares para equiparte, seleccionar misiones e incluso formar equipo con amigos para enfrentarte a los peligros de la ciudad.

Desde un punto de vista artístico, la desarrolladora británica nos tiene acostumbrados a unos niveles muy altos y a nivel estético ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ puede presumir de inspirados entornos de juego y sólidos modelos para los numerosos personajes que encontraremos a lo largo del camino. Además del elenco protagonista que, de hecho, se han reproducido de manera extremadamente precisa y detallada, los efectos de iluminación y las texturas dan vida y fluido movimiento a la aventura. El videojuego además se publica en nuestro país con un notable trabajo de doblaje que da valor añadido a cada línea de interpretación.

Conclusiones

'Suicide Squad: Kill The Justice League’ presenta una buena estructura narrativa, además de un título capaz de satisfacer a los amantes del género y de las grandes aventuras, tanto en solitario como en cooperativo. Por otro lado, estamos hablando de un trabajo muy ambicioso con muchas ideas válidas y convincentes. En este aspecto no duda y al combinar una narración bien orquestada, una jugabilidad muy acertada y un inspirado sector artístico, el título de Rocksteady Studios ha cumplido con nuestras expectativas y se posiciona como una opción sumamente atractiva y recomendable.