Minecraft es un videojuego de construcción que se lanzó en 2011 y que se puede jugar en múltiples plataformas como el ordenador, el móvil y las consolas Xbox o PlayStation.

Este juego es de tipo "mundo abierto", lo que significa que ofrece al jugador la posibilidad de moverse libremente por un mundo virtual y alterar cualquier elemento a su voluntad, mediante la creación, recolección y transporte de bloques.

No tiene un objetivo principal, sin embargo, se centra en la colocación y destrucción de bloques, con los que se pueden ir construyendo elementos de la naturaleza como tierra, piedra, minerales, troncos, etc. La idea es avanzar en el juego con la colección de materiales, conociendo nuevas recetas para crear objetos e ir descubriendo distintos lugares como aldeas, volcanes, cuevas, etc.

Al iniciar una partida, el jugador se encuentra con un mundo generado por un algoritmo, por lo que nunca hay dos iguales. Está conformado por distintos biomas: desiertos, sabanas, selvas, océanos, llanuras, tundras, etc. Además, se rige por su propio ciclo de tiempo de día y noche, 24 horas en el juego equivalen a 20 minutos en la realidad.

Modos de juego

Minecraft tiene distintos modos de juego que aumentan o disminuyen la dificultad:

El modo supervivencia (survival en inglés) se basa en la vida real combinada con fantasía, en un mundo donde hay que sobrevivir al ataque de múltiples criaturas que surgen cuando hay oscuridad . Para ello, se pueden construir armaduras, armas y una casa para refugiarse.

(survival en inglés) se basa en la vida real combinada con fantasía, en un mundo donde . Para ello, se pueden construir armaduras, armas y una casa para refugiarse. El modo creativo es el que da más libertad ya que se puede construir sin límite y con recursos infinitos . Además, no hay monstruos que puedan atacar al jugador, no pueden recibir daño y se puede volar por el escenario.

es el que da más libertad ya que . Además, no hay monstruos que puedan atacar al jugador, no pueden recibir daño y se puede volar por el escenario. El modo extremo es idéntico al de supervivencia pero la dificultad está fijada en difícil y, cuando el jugador muere, ya no puede revivir y retomar a partida.

MinecraftEDU: el videojuego educativo

También existe una versión dedicada específicamente para utilizar en las aulas y aprender desde las matemáticas hasta para favorecer el conocimiento de otras culturas.