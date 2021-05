Dos casos de asesinato llegan a Switch preparados para desafiar a los aficionados a las novelas de misterio. Los jugadores tendrán que poner a prueba su madera de detective, interrogar a los sospechosos y revelar los secretos que le acerquen a la verdad. Lanzados originalmente solo en Japón, ‘Famicom Detective Club: The Missing Heir’ & ‘Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind’ son unos clásicos en la historia de Nintendo que ahora llegan por primera vez a Europa localizados al inglés y puestos al día para la híbrida con gráficos actualizados y secuencias de vídeo con voces. Los dos juegos estarán disponibles en un solo pack que se lanzará el 14 de mayo.

En ‘Famicom Detective Club: The Missing Heir’: el viento silba a través del exuberante paisaje del Japón rural. Un hombre llamado Amachi encuentra al protagonista inconsciente y afectado por amnesia. Después de despertarse, rápidamente se enteran de que son un detective que investiga la muerte del jefe de la adinerada familia Ayashiro. Este caso necesita del ingenio de un detective experimentado para descubrir tanto el pasado del culpable como el del protagonista antes de que la tragedia vuelva a golpear en esta desgarradora investigación.

Sobre ‘Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind’: La noche ha caído sobre la escuela secundaria Ushimitsu. Después de que una estudiante perdiera su vida mientras investigaba la historia de un fantasma sediento de sangre que acecha la escuela, la tragedia deja a la comunidad local y a los compañeros de clase de la víctima absolutamente conmocionados. Como detective en ciernes, depende del jugador descubrir la verdad detrás del asesinato y el rumor acerca de "la chica que aparece detrás". En estas dos novelas visuales, interrogar sospechosos y examinar los alrededores será clave para avanzar en la investigación.