'Grand Theft Auto Online' estrena 'Blow to the Diamond Casino'

Así es 'Blow to the Diamond Casino' de 'GTA Online'.

Así es 'Blow to the Diamond Casino' de 'GTA Online'.

Como aseguraba la propia compañía hace tan solo unas semanas, Rockstar Games no está dispuesto a detener el continuo soporte post-lanzamiento para 'Grand Theft Auto Online'. Buena prueba de ello es el anuncio de un nuevo paquete contenido gratuito denominado 'Blow to the Diamond Casino', que estará disponible desde el próximo jueves 12 de diciembre y es la operación criminal más grande, audaz y compleja que haya tenido lugar en Los Santos. Nos ponemos en antecedentes: La inauguración de The Diamond Casino & Resort fue un enorme éxito, pero no todos estaban contentos con el cambio en la administración de la familia Duggan, y mucho menos el chico fiestero de la Triada, Tao Cheng y su familia. Ahora es el momento de ajustar cuentas.

Con un enfoque nuevo para la planificación y ejecución de los Golpes, múltiples caminos y una amplia gama de escenarios y elecciones, el The Diamond Casino presume estar cargado de opciones para mantener la acción incluso si los planes se tuercen, junto con una serie de escenarios que ofrecen nuevos niveles de rejugabilidad. Infiltrarse en el complejo más extravagante de todo el estado no es tarea fácil, por lo que se necesita preparar el golpe exhaustivamente para alcanzar un objetivo imposible hasta la fecha: acceder a la cámara acorazada de The Diamond, hacerse con su contenido y vengarse de la familia Duggan.

Se trata de una operación con montones de opciones de juego en la que colaborarás con la familia Cheng para infiltrarte en el edificio. Incluye oportunidades de llevar a cabo misiones preliminares y preparatorias que determinarán el plan de ataque, múltiples estrategias, medidas de seguridad que cambian constantemente y cantidad de opciones para acceder al casino. Incluso si los planes más rigurosos se vienen abajo, seguiréis teniendo la oportunidad de abriros paso a base de balazos y escapar con quien quiera que sobreviva a ello. Esto supone un aliciente para repetir el golpe varias veces y experimentar situaciones y escenarios nuevos cada vez.

Para preparar el golpe, los líderes del equipo lo pondrán en marcha a través de un nuevo negocio comercial, un salón recreativo que actuará de tapadera desde donde se planificarán y practicarán las misiones del golpe. Mientras el negocio se lleva a cabo en la planta superior, abajo puedes practicar hackeando paneles de seguridad o puertas de cámaras acorazadas, almacenando equipo y vehículos de huida. Además, los propietarios de negocios previos pueden añadir un terminal maestro que les permitirá gestionar cualquier operación.

Más información en elsotanoperdido.com