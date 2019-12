Estos son los juegos que llegan a PlayStation Now en diciembre

Sony ha anunciado las novedades del mes de diciembre para su catálogo de juegos en streaming PlayStation Now: 'PlayerUnknown's Battlegrounds', 'F1 2019' y 'Wolfenstein: The Old Blood', tres títulos de diverso género y jugabilidad que llegan para sumarse al extenso catálogo del servicio.

PlayerUnknown's Battlegrounds



Más de cincuenta millones de copias vendidas y cuatrocientos millones de jugadores en todo el mundo hacen de este juego uno de los más grandes títulos lanzados jamás. El juego que inició el fenómeno Battle Royale que ha supuesto un hito histórico en el mundo de los videojuegos y que continúa causando furor entre el público: partidas rápidas, acción trepidante y adrenalina en un escenario donde se enfrentarán hasta 100 jugadores a la vez. Estará disponible en PlayStation Now hasta el 3 de marzo de 2020.

F1 2019



Una de las franquicias que todo fan de la conducción espera cada año. 'F1 2019' introduce mejoras en el Modo Trayectoria, en el modo online, actualiza sus gráficos, y para rematar, incorpora la F2. Una apuesta segura para los aficionados a los deportes de asfalto. Estará disponible en PlayStation Now hasta el 1 de diciembre de 2020.

Wolfenstein: The Old Blood



Esta aventura de acción en primera persona ambientada en una realidad histórica paralela, parte de la premisa de qué habría sucedido si los nazis hubiesen ganado la II Guerra Mundial, aunque no solo habrá que enfrentarse a soldados alemanes vivos, pues habrá que plantar cara también a zombies. Lanzado como una expansión de 'Wolfenstein: The New Order', gracias a su calidad gana la consideración de ser un título completo, aunando acción frenética con momentos de sigilo y exploración. Estará disponible en PlayStation Now hasta el 1 de diciembre de 2020.

