'Heavy Rain' celebra su estreno en PC con una demo gratuita

Quantic Dream es un estudio de videojuegos conocido por encontrarse a la vanguardia en la creación de experiencias narrativas interactivas, que hasta el momento eran exclusivas para consola; pero, ahora, el catálogo de la compañía francesa aterriza en ordenadores, comenzando con uno de sus títulos de acción y aventura más populares: 'Heavy Rain', que estrena versión en la tienda Epic Games, donde también puedes encontrar una demo jugable gratuita que nos permite apreciar la experiencia que ofrece el juego en un ordenador.

Si te interesa este sobrecogedor thriller, ahora se podrá disfrutar optimizado para PC. Una enorme oportunidad para que todo tipo de jugadores, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, se unan en la caza del Asesino del Origami siguiendo la narrativa desde la perspectiva de cuatro personajes principales, que se enfrentarán a una carrera contra el tiempo para resolver el misterio del asesinato de Shaun Mars y para evitar la muerte de más víctimas. Todo se ha llevado a ordenadores con un apartado visual con gráficos en 4K, compatibilidad con pantallas panorámicas y una tasa de 60 cuadros por segundo. Para ir cerrando, no está de más recordar que 'Beyond: Dos Almas' estará disponible a partir del 22 de julio de 2019 y 'Detroit: Become Human' será liberado a lo largo del próximo otoño.

"Heavy Rain siempre ha sido un proyecto muy especial para mí. Representa la primera vez que escribía sobre mi experiencia personal como padre, la primera vez que he creado un juego basándome en algo que he experimentado en la vida real. Años después, millones de jugadores alrededor del mundo han compartido las emociones que yo sentí cuando perdí a mi hijo en un centro comercial, y hemos hallado la respuesta de esta simple pero profunda cuestión: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por alguien que amas?" asegura David Cage, director de 'Heavy Rain'.

