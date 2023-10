Tras la fashion week milanesa que arrojó, en general, propuestas sensatas nos desplazamos a la cuna de la moda para tener, al fin, una visión global de las pasarelas. Hubo, por supuesto, excepciones que siguen abanderando la opulencia. Destaca aquí Balmain: tras el robo de un camión que trasladaba más de 50 prendas a sólo 10 días de su show, la expectación era obvia. Olivier Rousteing se lució con una lujosa colección salpicada de flores, perlas y lentejuelas, y la asistencia de una leyenda del espectáculo cero discreta, Cher. La diva también se dejó ver en otro lujoso espectáculo, el de la firma especializada en diamantes Messika, una de las pocas que presenta sus colecciones de alta joyería a través de un desfile, que desplegó una legión de tops entre las que brilló (nunca mejor dicho) Carla Bruni. La presencia española la puso, como invitada, Ester Expósito. Rosalía fue otra de las estrellas patrias que paseó por París. Empezando por Dior, la primera gran marca que la inaugura, que hizo gala de la citada sobriedad chic desde el front row, en el que la cantante barcelonesa se sentó junto a otra latina de moda, Jenna Ortega (la Miércoles de la serie homónima de Netflix) y Jennifer Lawrence, ataviadas con camisas blancas, blazers.… la colección que presentó Maria Grazia Chiuri se inspiraba en las brujas usando una paleta sosegada, compuesta en su mayoría de blancos y negros, con algún beige. Asimismo, los marrones, y caqui dominaron Saint Laurent, donde Anthony Vaccarello retoma algunos clásicos de la enseña, con la sahariana y el mood safari por bandera. Incluso Loewe rebajó la excentricidad, seña de Jonathan Anderson; a pesar de alguna pieza viral, como pantalones de talle superalto, propuso una colección más relajada y algo otoñal, de nuevo por los colores escogidos y por dar protagonismo a materiales como el punto. Las hermanas Nicky y Simone Zimmermann, bajo la firma que lleva su apellido, mostraron el romántico ADN de la enseña australiana a través de volantes, flores y colores degradados pero, una vez más, vimos más practicidad, piezas pulidas, looks monocromáticos…

Desde Louis Vuitton recomendaban a la prensa acudir a su desfile, aún más exclusivo que en otras ocasiones por cuestiones de espacio, con zapatos cómodos. Así nos desplazamos al 103 de los Campos Elíseos, un edificio donde la enseña está construyendo su nuevo proyecto, cuyo interior fue atrezado para la ocasión por la agencia de producción española Penique, una escenografía 100% reciclada y reciclable, y muy naranja. ¡Futurista! Lo que cuadra con las creaciones del director de las colecciones de mujer, Nicolas Ghesquière. La muestra incluía faldas vaporosas, hombreras ochenteras, cuadros, cazadoras oversize… un despliegue a la altura de un front row que contó con Ana de Armas, Zendaya o Alicia Vikander.

En Chanel, Virginie Viard presentó una colección aparentemente relajada, chic, que incluye estampados florales (una de las pocas concesiones primaverales de una temporada, repetimos, algo otoñal en la mayoría de las casas de moda) , transparencias en negro... Al final, las modelos pasearon bajo el melancólico tema Por qué te vas, de la hispanobritánica Jeanette. No faltó Penélope Cruz, en una primera fila siempre completa de estrellas. Tampoco la comodidad, reflejada en el calzado plano, con chanclas llevadas incluso con looks sofisticados. También apuesta por las sandalias flip flop Miuccia Prada desde Miu Miu, que además pondrá de moda los zapatos náuticos. En uno de sus habituales alardes de estilismo, la italiana mezclaba brillantes (en todos los sentidos) abrigos y vestidos con looks austeros de polo y vaqueros.