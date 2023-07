Doble amenaza viral en gatos domésticos

Los gatos protagonizan dos alertas virales en Europa. Un coronavirus felino ha matado a unos 300.000 de estos animales en Chipre desde enero. Además, se han detectado focos dispersos de gripe aviar H5N1 altamente patogénica en estas mascotas en Polonia. Se trata del mismo tipo viral (2.3.4.4.b) que causó el grave brote en visones en una granja de visones de Carral (A Coruña) en octubre pasado, y que confirmó la adaptación a mamíferos. Los científicos están preocupados por la extensión y características de estos brotes. El riesgo de transmisión a humanos en ambos patógenos es bajo, pero la multiplicación de casos eleva las probabilidades de que el virus termine adaptándose a las personas.

El coronavirus felino –el FCoV, diferente al SARS-CoV-2 que provoca el COVID– causa generalmente problemas digestivos leves, pero en algunos gatos concretos este virus muta y provoca una variante muy agresiva y pueden transmitirla a gatos que conviven con él. “Cuando este coronavirus felino tiene esa mutación lo llamamos PIF, peritonitis infecciosa felina, que es muy parecida al coronavirus humano que causa problemas multisistémicos: oculares, reproductivos, trombos...”, explica el doctor en Veterinaria gallego Germán Quintana Díez.

En Chipre viven 1,2 millones de personas y un millón de gatos domésticos y callejeros. Un tercio de estos animales habrían muerto por este coronavirus desde enero, según el cálculo aproximado de Dinos Ayiomamitis, de la Sociedad de Bienestar y Protección de Gatos. El Reino Unido, que tradicionalmente mantiene un alto flujo de viajeros y residentes con Chipre, ya ha tomado medidas. La British Veterinary Association ha comunicado que se están realizando pruebas para determinar si se trata de una nueva cepa del virus y exige que se hagan test a los gatos que viajen de Chipre al Reino Unido. También recomienda a los turistas no tocar los gatos en Chipre y desinfectar las suelas de los zapatos y las ruedas de las maletas para no importar el patógeno.

Germán Quintana, que tiene clínicas veterinarias en Burela y Viveiro, está acostumbrado a ver el coronavirus felino, pero considera “muy raro” que se produzca un brote tan extendido, como los que se registran en la gripe aviar. “Los gatos no son animales sociales, viven en colonias separadas, y los machos no suelen tener mucho contacto con otros animales –explica–. Me preocupa que aparezcan 300.000 gatos muertos porque, o bien es una variante distinta a la que normalmente vemos, o está habiendo una transmisión aérea, por aerosoles, que tiene que ser brutal para que haya una transmisión entre gatos que viven en colonias separadas”, opina.

En cuanto al riesgo para los humanos, el veterinario gallego señala que el riesgo de que pueda dar ese salto “es bajo, pero si aparecen 300.000 gatos muertos quiere decir que la transmisión del virus está descontrolada, y que la probabilidad de que aparezcan mutaciones que potencialmente puedan afectar al ser humano es altísima”.

Gripe en gatos de piso

En cuanto a la gripe aviar en gatos en Polonia, Germán Quintana la considera también “preocupante, porque puede pasar al ser humano”. Subraya que varios de los felinos que murieron y dieron positivo “son gatos 'indoor', de piso, no han tenido contacto con aves silvestres”, lo que envuelve en incertidumbre la forma en que estas mascotas contrajeron con el virus.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 11 de julio se analizaron muestras de 46 gatos y un caracal (llamado lince africano) mantenido en cautividad. De ellos, el 63% dieron positivo para gripe aviar H5N1. La infección se confirmó en 13 regiones de Polonia. Murió el 54% de los gatos afectados: 11 de forma natural y 14 más eutanasiados.

De los 25 gatos analizados en Polonia, 2 salían habitualmente al exterior; 18 eran gatos de interior pero con acceso a balcón o patio y 5 no tenían ningún acceso al exterior. El comunicado de la OMS plantea tres posibilidades de transmisión: uno, contacto directo o indirecto de los gatos con aves silvestres enfermas o muertas o el ambiente contaminado por ellas; dos, ingestión de aves infectadas; y tres, ingestión de comida contaminada por el virus.

La viróloga veterinaria Elisa Pérez Ramírez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA, INIA-CSIC) en Valdeolmos (Madrid), resalta que se trata de “una situación excepcional, en la que un virus aviar ha saltado a una especie de mamífero doméstico”. En una reciente entrada en su blog, y en coincidencia con lo afirmado por su colega gallego, estima que “es difícil pensar que la (única) vía de transmisión haya sido el contacto con aves silvestres infectadas, porque al menos cinco de los gatos han permanecido dentro de casa durante el contagio”.

Este caso de múltiples focos de gripe aviar en gatos domésticos es muy relevante, añade, porque hasta ahora solo se habían producido casos puntuales de salto de aves a gatos, por ejemplo en Francia o en Italia, pero “es la primera vez que se produce un brote de estas características que afecta a gatos domésticos en localizaciones muy distantes por todo un país”, recalca.

La viróloga precisa que ninguna de las 70 personas que habían tenido contacto estrecho con los gatos afectados desarrolló sintomatología respiratoria o de otro tipo, pero “dar oportunidades a este virus para que se adapte a células de mamífero y ensaye su salto a humanos no es una buena idea”. “Ya no es solo un problema grave de sanidad animal, sino que supone un riesgo evidente para la salud pública”, advierte la científica, una de las mayores autoridades en esta materia en España, y autora del libro "Salud global" junto a los científicos Ignacio López-Goñi y Gorka Orive.

Reitera que el virus de gripe aviar implicado es H5N1 del clado 2.3.4.4.b, causante de la panzootía [pandemia en animales] actual, "la epidemia de gripe aviar más grave de la historia", que ha matado a centenares de miles de aves y mamíferos marinos en todos los continentes, salvo Australia y la Antártida. "En esta situación necesitamos más vigilancia veterinaria, más recursos para sanidad animal y más estrategia One Health [una sola salud] que nunca", sentencia.