Los vídeos de gatos son famosos desde hace años, sobre todo los graciosos. Entre ellos hay algunos que muestran cómo estos animales se asustan ante cosas muy diversas, entre ellas los pepinos. Las escenas comienzan con el felino en un estado de tranquilidad, paseando o sentado en un punto de la casa y, de repente, cuando el dueño coloca el pepino detrás de él o a su lado y el felino lo ve, da un gran salto y sale corriendo.

Existen muchos vídeos en internet donde puedes ver las reacciones de los animales, sin embargo, aunque aparentemente no hay ningún tipo de ningún tipo de relación entre la verdura y el felino, los internautas se preguntan si hay realmente un motivo ante esta fobia irracional.

En todos estos vídeos podemos observar cómo los gatos, que son animales curiosos a los que les gusta tener todo su entorno controlado, se encuentran algo que no esperan en un lugar que, probablemente, ya hayan investigado. De ahí el sobresalto.

Aunque pueda parecer divertido ver este tipo de reacciones o si incluso estás pensando en intentarlo con tu mascota, te lo desaconsejamos totalmente, ya que le generarás un estrés prologando innecesario a tu felino, además podría asustarse tanto que, al salir corriendo, se hiciera daño con algún objeto de la casa.

Para explicar este miedo, hay diferentes opiniones, por un lado, el conductista animal Con Slodobchikoff explicó a ABC News que "los gatos están genéticamente programados por instinto para evitar las serpientes", por lo que podrían confundir la verdura con el reptil y asustarse.

Sin embargo, Roger Mugford, otro experto, considera que se sobresaltan por puro desconocimiento y no por los pepinos en sí. Por eso, como la verdura no estaba allí la última vez que observó el lugar, se asusta porque es un objeto que no esperaba que estuviera.

Más información sobre los gatos

En nuestra sección Mascotas encontrarás todo tipo de informaciones sobre animales domésticos (gatos, perros...) sobre su cuidado, sus características concretas e incluso actualizaciones sobre últimas leyes en relación a los animales.