Si tu perro es muy activo y nervioso habrás sufrido alguna vez al sacarlo a pasear, cuando en realidad los paseos deberían ser momentos en los que ambos deberíais disfrutar. Y es que una de las dudas más comunes entre los dueños es cómo hacer que mi perro no tire de la correa. Evitar que tu perro tire de la correa resulta esencial para que puedas disfrutar de tus paseos con él de forma relajada. Que estas salidas a la calle sean tranquilas o no, afecta directamente al bienestar físico y mental de tu perro. Ya que, pasear con un perro que no tire de la correa es un verdadero placer para ti y para tu amigo peludo. Además, enseñar a tu perro a no tirar de la correa va a ser muy positivo y beneficioso para que tu mascota vaya aprendiendo poco a poco las normas de conducta que le van a permitir adaptarse a vivir en sociedad. Si te preguntas cómo hacer que tu perro no tire de la correa, toma nota de los siguientes trucos y consejos para conseguir que tu perro no tire de la correa y llevarlo por el "buen camino".

Lo primero que debes saber es que tirar de la correa es un impulso natural de los perros. Por ello, el primer paso es aceptar que este comportamiento forma parte de sus instintos. Tienes que entender que cuando un perro está contento por una actividad excitante como salir a la calle, lo normal es que quiera correr, por lo que no debes tomarlo como una mala conducta sino enseñarle pacientemente que tú quieres otra cosa de él. Por este motivo, es importante corregirlo para que los paseos no se conviertan en un momento incómodo.

Consejos antes de salir de paseo con tu perro

Antes de salir a la calle es conveniente jugar con él por un tiempo, así cuando llegue el momento de salir estará un poco menos ansioso, para conseguir que el perro no tire de la correa. Un ejemplo sería tirarle una pelota o un juguete y hacerle correr para alcanzarlo varias veces.

Cuando llega el momento de ponerle la correa, si tu perro comienza a saltar y ladrar, quédate quieto y en silencio hasta que se haya tranquilizado. Es importante que entienda que debe estar quieto, así al momento de salir su mente estará más relajada. Repite esto las veces que sea necesario antes de enganchar la correa y abrir la puerta.

¿Cómo hacer que mi perro no tire de la correa?

Una vez en la calle hay distintos métodos para controlar al perro, según su tamaño y su conducta. Lo ideal es enseñarle con premios. Lleva contigo unas golosinas para ir dándole cada 3 o 4 pasos mientras camina a tu lado. Así lograrás que el perro solo te preste atención a ti, en vez de ir mirando los alrededores. No olvides felicitarlo y darle una caricia. Después de repetir la lección con éxito varios días, comienzas a espaciar las golosinas y reemplazarlas por palabras y caricias hasta que se acostumbre a caminar a tu lado.

Otra forma de entrenamiento para perros que ya han aprendido las órdenes básicas es empezar a caminar y cada vez que el perro se adelante y comience a tirar de la correa, detenerse bruscamente y hacer que se siente. Una vez que esté tranquilo comienza a caminar otra vez y repite el proceso si vuelve a adelantarse.

Si el paseo va más o menos bien, en vez de sentarlo cuando tira puedes darle un tirón brusco pero breve con la correa y decirle "no". Cuando vuelva a tu lado felicítalo y continúa. Con esto, el perro aprende que cada vez que tira le obligas a detenerse de algún modo y él tarda más en llegar a donde quería. Recuerda que es mucho más efectivo dar tirones cortos que tirar constantemente, pues el perro se acostumbra a caminar así y tira con más fuerza.

No permitas que tire de la correa unas veces sí y otras no, la disciplina es muy importante. Si das la orden para que tu perro ande sin tirar de la correa (“despacio”), no puedes dejarle tirar de la correa cuando quiera ir a saludar a otro perro o hacer sus necesidades en un sitio concreto. Si no, aprenderá que para ir a estos sitios interesantes debe tirar de la correa. Puedes dejarle saludar a otro perro o persona, o ir a cualquier lugar, pero solo si no tira de la correa.