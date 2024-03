¡Bombazo! Se desvela la reconciliación de 'la pareja del año'

Los murmullos acerca de una posible reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra cobraron mayor fuerza durante la semana pasada. Sin embargo, no había confirmación más allá de las fotografías que los mostraban juntos en Islandia.

Este miércoles, la revista Diez Minutos aporta un indicio adicional al publicar imágenes de ambos en la residencia de la cantante el pasado 12 de marzo. Según lo informado por la revista, ambos habrían compartido la noche en la casa de la artista en el norte de Madrid tras su escala en Londres.

EP

Su ruptura el pasado noviembre

"Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos en la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino... pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", dijo Sebastián Yatra al anunciar la noticia de su separación.

Aitana y Yatra en ’La voz Kids’. / ATRESMEDIA

Además, el colombiano Ya hizo unas polémicas declaraciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal A solas señalando que no había tenido ninguna relación de más de un año: "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien".

Una segunda oportunidad

En agosto de 2023, se confirmaba su romance tras un apasionado beso en Ibiza. La pareja disfrutó de varias escapadas en verano, pero el amor no les duró ni un año. Ahora parece ser que tras una escapada a Londres el amor y la reconciliación de los cantantes se ha hecho oficial. La pareja de cantantes pasó la noche juntos en la casa de la artista catalana en Madrid.