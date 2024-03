La sorpresa que Tamara Falcó ha tenido con su familia

El matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido tema recurrente en los titulares de los medios desde sus inicios, pasando por su ruptura y culminando con su gran boda. La pareja ha despertado un gran interés en la sociedad, ya sea por su luna de miel de un mes, sus viajes alrededor del mundo, su estrecha relación con las familias del otro o sus planes románticos. Sin embargo, recientemente, la atención se ha centrado en los rumores de una posible crisis en su relación, desencadenados por una supuesta discusión en un conocido restaurante de Madrid.

Estos rumores sobre el estado actual de su matrimonio han generado una oleada de especulaciones, incluso algunas personas cercanas a la pareja han comenzado a expresar sus opiniones al respecto. Isabel Preysler mostró su sorpresa ante la situación, mientras que Carolina Molas reaccionó de manera firme frente a estas informaciones.

C. Capó

Este fin de semana la marquesa de Griñón ha compartido unas fotos en redes sociales en las que aparece junto a su marido cocinando para su familia y algunos amigos que la propia Tamara invitó en su Ático en Madrid.

C. Capó

Este fue el menú que preparó Tamara

Así ha preparado la mesa Tamara Falcó para su familia y amigos / @Tamara_Falco

Ella misma lo detalló en su perfil de Instagram: "Me encanta preparar nuevas recetas e invitar a mis amigos a casa para que puedan probarlas. En este caso, puerros a baja temperatura confitados y lubina con crujiente de panko. Además, disfruto mucho poniendo mesas bonitas y esta vez no podían faltarme los platos que me regaló @eugeniamartinezdeirujo de su colección con @sushitacafe por mi boda y el mantel de @lodemanuela".

A la comida asistieron algunos de sus amigos y su cuñada Alejandra Onieva, la hermana de Íñigo, con la que la marquesa de Griñón tiene muy buena relación.

La pasión de Tamara por la cocina

Tamara Falcó ganó 'Masterchef Celebrity 4' / rtve

Sin ella conocer antes que la cocina era una de las principales pasiones, parece ser que desde que la empresaria ganó la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity' en 2019, la alta cocina es uno de sus mayores entretenimientos junto a sus ganas de viajar por el mundo. Además, en el año 2021 escribió su propio libro de recetas titulado "Las recetas de casa de mi madre".