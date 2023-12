En noviembre volvió Operación Triunfo con el estreno en Amazon Prime Video de OT 2023, la nueva edición del talent show por excelencia de nuestra televisión que llegó con la novedad más especial: el debut como presentadora de una de las alumnas estrella de la primera generación.

Estas fueron las palabras de la cantante en la rueda de prensa de presentación de OT 2023. "Tengo un criterio que está elegido con dirección. Lo que pretendo es no posturear mucho. No me va mucho. No soy una presentadora al uso. Tengo mucho empatía con ellos. No voy a poder evitar emocionarme con lo que estaré viendo y escuchando. Me dieron un consejo muy chulo: disfruta", aseguró la cantante y presentadora del formato.

Esta es la cantidad que cobrará Chenoa por cada gala

25.000 euros. Esta es la cantidad que se llevaría la cantante por cada gala. Según recoge 'El plural' la hispano-argentina afincada en Mallorca, ha dado a conocer esta maerante cifra que cobraría por cada gala. Con las 13 galas que se prevén, "Laura" su nombre en realidad, vería incrementado su cuenta bancaria en 325.000 euros, a la que habría que eliminar los impuestos.

La carrera de Chenoa en televisión

De cualquier manera, es un hecho que Operación Triunfo no constituye el primer proyecto televisivo de Laura, su nombre real. Originaria de Mar de Plata, Argentina, ha participado en diversos programas antes de este, incluyendo Increíbles: el gran desafío en Antena 3, El club de la comedia en La Sexta, Pasapalabra, El Hormiguero, El show de Bertín, Gala Drag Queen y Zapeando.

Además, Chenoa ha sido parte del jurado de 'Tu cara me suena' durante más de siete años y, desde 2022, presenta su propio programa de radio llamado Tómatelo menos en serio en Europa FM, el cual también se transmite en streaming y está disponible como podcast. En el ámbito de Amazon Prime Video, Chenoa ha participado en un reality de cocina titulado Celebrity Bake Off.