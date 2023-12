Además de actuar, entre las aficiones preferidas de Ryan Gosling está cantar. De pequeño compartió programa con Britney Spears ('Mickey Mouse Club'), en 2007 lanzó un disco en solitario llamado 'Put Me in The Car', y también formó una banda de indie rock llamada Dead Man’s Bones junto a su amigo Zach Shields. Además, protagonizó uno de los musicales más icónicos de los últimos años, 'La La Land' (2016).

Ahora, antes de que acabe el año de 'Barbie', ha lanzado un disco, 'Ken, The EP', junto a sus colaboradores, el músico, DJ, compositor y productor musical británico Mark Ronson, y Andrew Wyatt. El álbum incluye la poderosa balada original de la película, al estilo de los 80, nominada al Grammy, titulada 'I'm Just Ken', así como tres remezclas: la versión navideña 'Merry Kristmas, Barbie', además de una balada acústica ('In My Feelings Acoustic') y una pegadiza versión disco, 'Purple Disco Machine Remix'.

La versión navideña ya tiene su vídeo musical en Youtube, por ahora las otras canciones no.

En el villancico versión 'Barbie', el actor aparece en el centro del estudio rodeado de guirnaldas de luces y decoración navideña, y de músicos al piano, guitarras, violines... Todos bromean entre ellos, y en un momento dado, Gosling se pone un par de gafas de sol para meterse en su personaje de Ken en la película y le dice a Ronson que lo hace porque "el mundo puede tener la voz de Ken, pero solo Barbie puede tener sus ojos".

"Feliz Navidad, Barbie"

Al trío se une una banda completa, dos violonchelistas, cuatro violinistas y un glockenspiel. "Merry Christmas, Barbie", termina la canción. "Donde quiera que estés".

En julio, Ronson, quien trabajó como productor ejecutivo de la banda sonora de 'Barbie' y también compuso la música junto a Wyatt, dijo a la agencia Associated Press que normalmente solo contribuye con música a canciones para películas, pero en el caso de 'I'm Just Ken', ”no pudo deshacerse de algunas letras que llegaron al corte final, como su memorable estribillo de "I'm just Ken, en cualquier otro lugar sería un 10".

'I'm Just Ken' está nominada a la mejor canción escrita para medios visuales en los Premios Grammy 2024, así como al Globo de Oro a la mejor canción original.