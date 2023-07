La paternidad de Bertín Osborne a los 69 años ha sorprendido a propios y extraños. El presentador de 'Mi casa es la tuya' volverá a ser padre por sexta vez el próximo invierno, como ha desvelado la revista Lecturas.

Y pocas horas después de filtrarse la noticia en la portada de la revista, el jerezano ha reaccionado. "No ha sido un niño buscado ni deseado", aseguró el cantante en una conversación con Beatriz Cortázar, que reprodujo sus palabras en el programa de Federico Jiménez Losantos en Esradio.

Según la periodista, este embarazo se trata de "un accidente que pasan todos los días en una relación, aunque se tomen las medidas de protección necesarias", desvelando unas palabras muy claras y directas del artista: "Que nadie piense que no va a asumir su responsabilidad, que él va a asumir toda la responsabilidad de este bebé que va a nacer".

Su relación con Gabriela comenzó hace pocos meses y él aún no la había oficializado públicamente. De hecho, Bertín Osborne solo tiene buenas palabras hacia ella, según Cortázar: "Es una chica estupenda, cariñosa, simpática, trabajadora y honrada, pero no estoy enamorado".

Las reacciones a sus palabras y a su futura paternidad no se han hecho esperar. Hay quien ha criticado con dureza sus palabras, pero también hay quien ha querido felicitar públicamente al artista. Este es el caso de Ana Obregón. La presentadora ha compartido un mensaje en sus redes sociales dirigido a Bertín Osborne con el que ha aprovechado para lanzar un sonado zasca.

La presentadora, quien recibió duras críticas por su ‘supuesta’ maternidad, mediante gestación subrogada, a los 68 años, expresó: "Bertín, enhorabuena. ¡Cuánto me alegro y lo sabes! Tu suerte es ser hombre, así no te criticarán".

'El programa de Ana Rosa' no ha querido perder la oportunidad de comentar lo que ha ocurrido en redes sociales con la presentadora y el artista. Ana Obregón ha desatado la polémica y sus palabras han sido muy comentadas en las últimas horas.

"Es que no se puede comparar, es que en el matiz está la diferencia", comenzaba diciendo Joaquín Prat. "Pues yo estoy en contra, antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchísimas críticas al principio precisamente por la edad de Ana, os lo recuerdo..." apostilló Paloma Barrientos saliendo en defensa de la actriz.

Mientras sus compañeros debatían, Alessandro Lequio trató de mantenerse en silencio, como suele ser habitual siempre que se habla de Ana Obregón, pero finalmente decidió hablar. "Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver", dijo.

"No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo, no hay que explicarlo, se entiende perfectamente, por favor...", zanjaba diciéndole a su compañera Paloma Barrientos.