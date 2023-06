Risto Mejide y Natalia Almarcha han finalizado su breve relación. Así lo ha anunciado el presentador de 'Todo es mentira' en un comunicado difundido en sus perfiles en redes sociales. El mensaje llega pocos días después de que Risto publicara en su cuenta de Instagram una foto de Natalia, una joven valenciana de 27 años, junto a Roma, la hija que tienen en común con Laura Escanes.

Risto Mejide ha compartido con sus más de 1,4 millones de seguidores: “De cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos”. “Yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de esta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces, sino porque eso sería ir encontrar de una persona que ha sido importante en mi vida”

“Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor. Por eso, después de la ruptura, no esperéis de mí que entre al trapo de ninguna acusación, insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable”, continúa Risto Mejide en su perfil.

“Esa persona merecerá siempre mi respeto y por lo tanto, mi más sincera contención. Si ella decide contaros a su mitad de nuestra historia, será cosa suya. Pero yo, por ella y por mis hijos, por lo que puedan leer y ver en un futuro, guardaré silencio. Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga”, ha concluido.

Risto ha borrado las historias donde ha hecho este comunicado pero la cuenta de Instagram @lacuernis2, que se dedica a informar sobre el mundo del corazón, ha hecho una captura de pantala y lo ha compartido.

Por su parte, la ex pareja de Risto ha compartido en su cuenta de Instagram: "Tristemente, vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente". "Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco", escribió Natalia Almarcha en su perfil personal de Instagram que ahora ya no puede encontrarse, por lo parece que lo ha eliminado.

Además, Almarcha no se limitó a eso, sino que también publicó en sus stories los mensajes que otros usuarios le enviaron, los cuales supuestamente confirmaban las infidelidades de Risto Mejide mientras estaban juntos.

"Eres la cornuda de España, tía. No sabes a cuántas conozco que les ha hablado estando contigo. Te paso capturas donde vas a leer cositas tipo 'te pienso', 'cuándo vienes a verme'. No te había avisado antes porque no me aceptabas", escribió un usuario en privado a Natalia, adjuntando cuatro fotos que mostraban los mensajes en cuestión donde supuestamente Risto era infiel a su pareja con otras chicas.

"A ver, hoy estoy recibiendo cientos de mensajes así. Estas cosas me duelen, tanto si son verdad como si está manipulado todo lo que me pasáis, ya no procede... Haberme avisado antes", escribió Natalia junto a esta captura.