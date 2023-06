Alejado de los focos desde que salió a la luz su ruptura con Aitana Ocaña a principios de diciembre y poco después comenzaron los rumores de 'affaire' entre la artista y Sebastián Yatra, Miguel Bernardeau ha reaparecido públicamente y ha roto su silencio, respondiendo con una gran sonrisa a las preguntas relacionadas con la historia de amor de su exnovia y el cantante de 'Tacones rojos'.

Apasionado del surf, el protagonista de 'Élite' no se perdió la presentación en el centro de Madrid del nuevo proyecto de su amigo Aritz Aranburu, un relato visual por Pacotwo que lleva por título 'Potxoka'. Y fue tras el evento, en el que según testigos presenciales también estuvo presente Aitana -aunque no hay imágenes suyas- cuando el actor reveló cómo es su relación en la actualidad con su exnovia y qué opina de la relación que mantiene con Yatra.

"Estoy muy bien, muchas gracias" ha asegurado, respondiendo con un revelador "todo superbién" cuando le hemos preguntado por su reencuentro con la cantante.

De lo más sonriente, Miguel ha revelado con un “muchísimo” que se alegra por el gran momento personal que atraviesa Aitana, confirmando con un "todo fenomenal" y una inmensa sonrisa que está feliz por el noviazgo de la cantante con el colombiano. Eso sí, ha preferido dejar en el aire si conoce a Sebastián: "Joer, pero no me hagáis llamar la atención, estoy andando por la calle tranquilamente".

Además, el hijo de Ana Duato también se ha pronunciado sobre las novedades del contencioso que su madre mantiene con Hacienda, que ha admitido que se equivocó y ha anulado una multa de medio millón de euros a la protagonista de 'Cuéntame'. "Estoy supercontento" ha reconocido Miguel, evitando pronunciarse sobre las durísimas declaraciones de su progenitora, confesando que “errores” como el que el fisco acaba de subsanar, "llevan siete años destrozando mi vida familiar, personal y profesional": "Perdón es que no voy a hablar de nada de esto, lo siento. He venido con mi amigo que está presentando su libro de surf, estábamos aquí tan tranquilamente" se ha disculpado.

Antes de abandonar el lugar, no hemos dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Miguel si él ha rehecho su vida amorosa, al igual que Aitana. Algo que el intérprete, que hace semanas fue visto en actitud cómplice con una chica por Alicante, ha preferido dejar en el aire: "Yo no hablo nunca de estas cosas, lo siento. Tú te ríes porque sabes que no hablo de esto".