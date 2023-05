Marta López Álamo celebró este fin de semana su despedida de solera en Ibiza ante su inminente boda con Kiko Matamoros. La modelo cogió un avión rumbo a la isla para disfrutar de una paella en Cala Bonita, un chiringuito de la playa de s'Estayol, junto a unas amigas y su hermana, Rosa López Álamo.

En la invitación que sus amigas le han enviado puede verse que la escapada es del 13 al 15 de mayo y le piden que el outfit para el viaje sea un bañador blanco, un vestido de lentejuelas, un vaquero corto y una camisa blanca. No obstante, la modelo lamentó que iría antes por un compromiso.

La maniquí de 26 años y el colaborador de tertulias televisivas, de 66 años, contraerán matrimonio el próximo 2 de junio.

Pero Ibiza no ha sido la única sorpresa que sus amigas le han preparado: limusina por Madrid y noche de fiesta en un local de la capital con coronas, chapas y bandas típicas de despedidas de soltera. Se da la circunstancia de que su futuro marido también se encontraba en el mismo local de ocio. “Mis niñas me han organizado algo que dije que nunca haría pero yo lo doy todo”, explica la modelo en sus redes sociales.

En la banda de la modelo llevaba en Ibiza se podía leer: "Futura Mrs Matamoros".

Así fue la despedida en Ibiza

La modelo y sus amigas se hospedaron en el hotel OKU, en Sant Antoni. Después se fueron a cenar al restaurante Nobu, en Nobu Hotel Ibiza Bay, en Talamanca. La joven vistió para la ocasión un vestido corto palabra de honor de color rosa brillante y con cola. La fiesta siguió en Roto y concluyó en Pacha, todos estos lugares muy cerca unos de otros.

"Eran dos días, pero me he tenido que ir por un compromiso", explicó la maniquí nuevamente en sus redes sociales ya en el aeropuerto de vuelta a Madrid, "gracias amigas por este finde increíble. Y a las que no han estado porque no han podido os amo igual y sé que os hubiera encantado estar".