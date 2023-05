El ayuno intermitente se ha convertido en una práctica muy popular entre las celebridades. Esta técnica promete ayudar a reducir la ingesta de calorías y aumentar ligeramente el metabolismo, lo que se traduce en una pérdida de peso y grasa.

Sin embargo, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta práctica, y Joaquín Prat es uno de ellos. El presentador ha estado ayunando durante años, saltándose el desayuno todas las mañanas. A pesar de que los expertos en nutrición y medicina afirman que el desayuno es la comida más importante del día, Prat admite que le encanta ayunar y revela por qué lo hace.

Durante la emisión de un programa en el que se hablaría sobre el desayuno, Ana Rosa Quintana sorprendió a Joaquín Prat con una pregunta inesperada: "Joaquín, ¿qué crees que han desayunado los colaboradores?". Tras un momento de desconcierto, Joaquín bromeó diciendo que probablemente habrían desayunado algo como él, con un simple café. Sin embargo, la respuesta de Ana Rosa dejó en evidencia la falta de acierto de Joaquín, y una de las colaboradoras confesó que intentaba seguir la dieta del presentador, pero le resultaba difícil porque sentía hambre a las 12 del mediodía.

Joaquín Prat ha explicado que no sigue una dieta en particular, sino una filosofía que se relaciona con su estado de ánimo. "Lo mío no es una dieta, lo mío es una filosofía que tiene que ver con mi estado de ánimo, a mí la cabeza me funciona mucho mejor cuando no ingiero alimentos durante un periodo prolongado de horas y fundamentalmente me salto el desayuno, pero es como se sienta cada uno", ha explicado. Sin embargo, ha advertido que cada persona es diferente y que siempre es recomendable consultar con un nutricionista o médico antes de hacer cambios en la alimentación.

Prat ha reconocido que lleva muchos años practicando el ayuno y que le funciona bien, a pesar de ello, cree que es una de las comidas más importantes: "A mí me va bien ayunar. Llevo haciéndolo muchos años y cada día me va mejor. La cuestión es que, ahora como digo esto, el desayuno es una de las comidas más importantes del día por no decir la más importante". Tras sus declaraciones, se ha iniciado una sección del programa dedicada a hablar sobre la primera comida del día. Sin duda, las opiniones de Joaquín Prat no dejan indiferente a la audiencia.

Ana Rosa Quintana es una gran defensora de los desayunos completos y equilibrados. Según sus palabras, un buen desayuno debe incluir hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables para tener energía suficiente y enfrentar el día con fuerza. La presentadora ha dejado claro que ella pertenece al bando opuesto al de aquellos que practican el ayuno.