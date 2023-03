Unas fuertes turbulencias rompieron la calma entre el pasaje de un avión que había despegado de Madrid con rumbo a Oporto. Las sacudidas, aunque no eran demasiado fuertes, estaban comenzando a impacientar a los pasajeros, por ello una de las azafatas tuvo una idea para tranquilizarles y, a la vez, amenizar el viaje. Ni corta ni perezosa se dirigió a los asientos que ocupaban dos grandes exponentes de la música en español: Marta Sánchez y Carlos Baute. "¿Por qué no cantan una canción? Así la gente se lo pasará mejor", les dijo. Y ambos artistas no se lo pensaron dos veces.

El susto por las turbulencias dio paso a la sorpresa más absoluta de los pasajeros cuando, de pronto, escucharon a la azafata anunciar la improvisada actuación. "Como tenemos un poco de turbulencias y tenemos la suerte de llevar a dos grandes cantantes a bordo, van a amenizarles con una canción". Los estupefactos viajeros contemplaron cómo se ponían en pie los dos artistas, dispuestos a cantar. Baute, guitarra en mano, se dirigió a sus compañeros de vuelo antes de empezar la actuación para desearles un feliz vuelo. Mientras, muchos aprovecharon para sacar sus móviles y grabar el insólito momento. El propio Carlos Baute ha colgado en sus redes sociales el vídeo de lo ocurrido a bordo del avión. "Hoy me pasó algo muy loco". Hoy pasó algo muy loco !!!



Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento, la azafata (De buena manera) nos dice: Porque no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor!!!@Martisima_SoyYo pic.twitter.com/s21L8llLaJ — Carlos Baute (@carlosbaute) 9 de marzo de 2023 'Colgando en tus manos' 'Cogando en tus manos' cantada a dos voces por Baute y Sánchez se estrenó en 2008 y rápidamente se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica y España. El artista venezonalano escribió la canción después de conocer a su esposa, Astrid Klisans, y se la dedicó en su boda.