El 'show' de Beyoncé en el Estadi Olímpic de Barcelona ha colgado el cartel de Entradas agotadas y muchos esperan a que la diva anuncie nuevas fechas para su 'Renaissance World Tour'. Mientras tanto, son también numerosos los fanáticos que calientan motores y se apuntan a la lista de espera para comprar el sombrero fulgurante que la diva luce en el cartel de la gira.

La diseñadora del brillante sombrero de 'cowboy' es la joven Abby Misbin, directora de la tienda de Etsy TrendingByAbby, que vive en las afueras de Filadelfia y en pocos días se ha visto inundada de pedidos después de que se publicara el póster del 'tour' de la intérprete de 'Halo'.

"Este sombrero en particular es probablemente la pieza más laboriosa que he realizado en toda mi vida", reconoce la creadora a 'The Cut'. "Es como si se tratara de una obra de arte", asegura y explica que "se ha creado a base de pequeñísimas piezas de mosaico espejado, incrustadas a mano de una en una, lo que supone un montón de horas de trabajo", sostiene Misbin, que confiesa que con el cúmulo de pedidos se vio obligada a pedir ayuda a amigos y familiares.

"A principios de junio de 2022, una estilista me envió un mensaje en Etsy. Decía algo como: 'Hola, Abby, ¿dónde te encuentras? Estoy interesada en adquirir este sombrero para Beyoncé. Lo necesito para finales de año. Así que rápidamente envié el modelo por correo a Los Ángeles. Supuse que no era una estafa porque la estilista tenía su Instagram verificado y conectado a su cuenta de Etsy (tienda 'online'), así que pude ver que había trabajado antes con Beyoncé y otras celebridades", relata a la revista.

"No tenía ni idea de si se iba a utilizar", señala la diseñadora, que añade: "Incluso pensé que se lo miraría, pero que no le iba a gustar. Estuve esperando, pero nadie me dijo nada y de repente, vi que Beyoncé lucía un sombrero que no era el mío en la carátula de su álbum, la verdad es que no tenía nada que ver con mi creación, que resulta mucho más costosa. Pero días después salió el cartel de la gira, y ella sí que lo llevaba", relata entusiasmada.

"Nadie tenía idea de que era mío. Hice todo lo posible para que la gente se diera cuenta. Respondí a más de 50 tuits que decían: “Dios mío, ¡este sombrero está en mi tienda! ¡Lo hice!" Conseguí que una o dos personas que sabían que estaba en el video musical de Beyoncé me lo pidieran, y eso me hizo feliz", y agrega: "Lo publiqué en una cuenta de Twitter muy popular y un amigo envió un mensaje sobre mi tienda y poco a poco, empezamos a recibir mensajes que nos decían: "Es increíble, nos encanta que sea una pequeña empresa, la promocionaremos de inmediato". El cartel de la gira salió a la luz a las 8 de la mañana y dos horas después, a las 11,00, el sombrero ya estaba agotado. Ahora todo el mundo quiere llevarlo a la gira", concluye.