Carolina Molas, la madre de Íñigo Onieva, ha sido la única persona del entorno de la expareja de Tamara Falcó que ha dado declaraciones sobre la polémica infidelidad. "Estamos muy tristes. Él está muy mal. Estamos muy mal", ha explicado Carolina.

Hace unos días, la publicación de un vídeo grabado en un festival destapó la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, justo dos días después de que esta anunciara que se iban a casar.

La marquesa de Griñón rompió la relación con el empresario y ahora se encuentra refugiada en casa de su madre, Isabel Preysler, donde también está recibiendo apoyo de su hermana Ana Boyer.

La empresaria e influencer Carolina Molas, con gesto serio, fue sorprendida por los periodistas a la salida de su casa y habló sobre la polémica en la que se ha visto involucrado su hijo, siendo de las primeras declaraciones de familiares o amigos de Íñigo, quien ha desaparecido del foco mediático.

Lo cierto es que Carolina y Tamara siempre han mostrado una buena relación a lo largo de los años que ha durado el romance, por lo que era de esperar que el engaño de su hijo le haya sentado como un jarro de agua fría.

Aunque Onieva ha transmitido a su círculo más cercano que tiene la esperanza de poder salvar la relación y continuar con la boda, que estaba fijada para el 16 de junio de 2023, Tamara no piensa dar marcha atrás en su decisión y ha exigido al ingeniero que recoja sus cosas del piso que compartían en el centro de la capital.

Las primeras declaraciones de Tamara Falcó sobre la polémica infidelidad

El pasado martes, la marquesa de Griñón acudió a un evento que tenía programado, enfrentándose así a todas las preguntas de los medios de comunicación y reapareciendo en público después de lo ocurrido.

"El viernes por la noche, él empezó a decir 'bueno, puede que sea verdad", explicó Tamara, que no dudó en advertirle que le "daba igual si había sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso" porque si era cierto "aquí se acaba todo". Y así fue: Tamara finalizó la relación. "Para los cuernos soy muy cuadriculada, pero eso unido a la mentira...", sentenció.

Cuando se encontraba de camino al evento, Tamara habló con el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, por teléfono, haciendo sus primeras declaraciones después de lo sucedido. "Quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído y quiero agradecer la labor de investigación porque, si no, no me habría enterado nunca. Os estoy muy agradecida", le reconoció Tamara, que aunque "aún estaba en estado de shock" estaba contenta de que la información hubiera salido ahora y no después de la boda.

"Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. La confianza es base en una pareja y yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante", sentenció la influencer, que aun así, admite "no arrepentirse" porque "lo habría hecho todo exactamente igual".