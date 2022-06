El cantante Camilo visitó 'La Resistencia' para promocionar su nuevo álbum y tour De dentro pa' afuera donde, además de bromear con David Broncano, pudo hablar sobre su nueva paternidad y la experiencia del parto de su esposa Evaluna.

La pareja lanzó la canción 'Índigo' el pasado mes de octubre, en la que anunciaron la buena noticia. Grabaron en vídeo los momentos en que comunicaron el embarazo a sus seres queridos y con ellos prepararon el final del videoclip de esta canción con la que hicieron oficial que iban a ser padres. Finalmente, en abril anunciaron que Índigo había nacido y que el parto había sido en casa.

El recién estrenado padre visitó el programa de David Broncano quien le preguntó por su hija, además de hablar de su nueva música. Camilo explicó que el parto fue largo y que él, aunque está "completamente enamorado" de su esposa, se quedó aún más fascinado con ella cuando todo terminó. "El parto fue largo, pero fue precioso. El nivel de respeto y de admiración que siento por mi esposa...".

También contó que Evaluna se comió la placenta en una cápsula. "Mi esposa dio a luz en la casa. Y la mujer que preparó la placenta, nos ofreció toda la gama de las posibilidades", confesó.

La heroína de @CamiloMusica



Lo que soportan las mujeres en los partos es una locura. pic.twitter.com/9ltQuDHHug — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de junio de 2022

¿Es bueno comerse la placenta?

Según una investigación publicada en American Journal of Obstetrics and Gynecology, no existe evidencia científica de que la placentofagia suponga beneficio alguno. Esta práctica, que ha ganado popularidad en los últimos 10 años, comenzó a estudiarse en la década de los sesenta en Estados Unidos. De hecho, existen recetarios que explican formas de prepararla de forma más apetitosa.

Los investigadores indican que el problema es el gran desconocimiento al rededor de esta práctica, tanto por parte de sanitarios como de las madres, porque no existen suficientes estudios ni control sobre como se almacena y se prepara.

Quienes lo defienden, indicando que es una práctica común en los mamíferos, le atribuyen beneficios como aumento de la energía, mejora del estado de ánimo, mejor recuperación posparto, entre otros.

Evaluna no es la única famosa que ha hecho algo así y es que la influencer y empresaria Kim Kardashian compartió en 2015 que había ingerido su placenta a través de cápsulas. Contó que sentía un chute de energía cada vez que las tomaba y que además le ayudó a evitar la depresión posparto.