Kiko Rivera está completamente desolado por la muerte de su abuela, que ha fallecido este miércoles en Cantora. El hijo de Isabel Pantoja ha hecho pública, en sus redes sociales, una carta despidiéndose de la madre de la Pantoja, Doña Ana, junto a varias fotografías de ambos.

Kiko se encuentra en las Islas Canarias por la boda de su prima Anabel Pantoja y lamenta no haber podido ir a verla: "Yaya de mi alma, tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas".

El hijo de Isabel Pantoja reconoce que el motivo de no ver a su abuela es por "problemas familiares" y ha recibido órdenes de su familia de que no quieren que no vaya nadie a Cantora. Llevaba un tiempo sin ver a su familia debido al enfrentamiento público que tuvo con su madre a causa de la herencia de su padre Francisco Rivera "Paquirri".

"Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela", comenta en la publicación de Instagram. Asegura que no ha sido informado por parte de su familia de la pérdida de la madre de Isabel Pantoja, Doña Ana, y se ha enterado por la televisión, ha añadido que no quiere saber de nadie más y que todos los demás "le importan una mierda".

Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, ha fallecido en Cantora este miércoles, días después de recibir el alta a finales de la semana pasada, tras un ingreso en un hospital gaditano durante varios días. Ha estado acompañada hasta el último momento por sus hijos Isabel y Agustín Pantoja.