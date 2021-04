Máximo Huerta sorprendió esta semana a sus seguidores y a los espectadores del magacín que presenta en À Punt apareciendo en el plató con un cabestrillo y una mano escayolada. El presentador y escritor fue el encargado de explicar que había tenido un accidente doméstico con el que se ha roto la mano.

"Me caí por las escaleras, ayudando a mi madre, porque la cuido por un problema que tiene", explicó en 'Bona vesprada', el programa de la autonómica valenciana. El exministro se ha roto los metatarsos, aunque eso no le ha parado a la hora de ponerse delante de las cámaras como cada tarde: "Se ha parado el mundo, se me ha parado el brazo, pero la cabeza y la boca la tengo para ustedes", dijo a la audiencia.

En sus redes sociales Huerta también explicaba lo ocurrido con una imagen desde el plató del programa: "Así estamos, presentando 'Bona Vesprada' con el ánimo tocado por una rotura de metacarpios de la mano izquierda. Una caída en casa y... a esperar qué deciden los cirujanos. Gracias por el cariño. Es la mejor medicina. Y gracias al hospital de Manises".

El presentador terminaba su escrito con un mensaje que reflejaba su positivismo ante este traspiés: "Postdata: he elegido la foto donde sonrío. Prefiero la vida así".