Si has notado algo diferente últimamente al destapar una botella de plástico o un tetrabrik de leche, no te preocupes, no eres el único. No se trata de un fallo de producción ni un error, sino que es una de las consecuencias del cambio de normativa de la Unión Europea respecto a los plásticos de uno solo uso ha cambiado.

Con la intención de trabajar para reducir la contaminación derivada del uso de plástico, la Unión Europea aprobó una directiva (2019/904) relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente en la que establece que los productos de plástico de un solo uso “solo puedan introducirse en el mercado si las tapas y los tapones permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista de dicho producto”. Estos requisitos se deberán aplicar por todos los países de la UE desde el 3 de julio de 2024 y, por ese motivo, España aprobó la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular con los mismos plazos marcados. Esta medida se suma a la eliminación de los diez productos de envases de un solo uso más encontrados en las playas del territorio de la Unión Europea. Asimismo, algunas compañías ya han empezado a adaptarse a esta nueva normativa y han comenzado a fabricar los envases con el tapón de plástico adherido. Coca-Cola ha sido una de las empresas que se han probado este nuevo tapón en España para facilitar el reciclaje. Central Lechera Asturiana también se ha unido a los tapones adheridos. Porque juntos se reciclan mejor. El tapón se queda unido al brik asegurando su llegada a la planta de reciclaje.

Girar, abrir, cerrar y ¡clic! #CentralLecheraAsturiana pic.twitter.com/bs1OMyX1Nt — Central L Asturiana (@LecheAsturiana) 24 de octubre de 2022 Estos cambios no han agradado a todos y es que algunos consumidores se han quejado a través de las redes sociales.