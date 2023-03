La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo, y se elabora a partir de granos de cebada, lúpulo, agua y levadura. A lo largo de la historia, se han desarrollado numerosos estilos de cerveza en diferentes regiones del mundo, cada uno con sus propias características de sabor, aroma y apariencia. La cerveza puede ser clasificada en dos grandes categorías: las de fermentación alta, como las ales, y las de fermentación baja, como las lagers.

La elaboración de la cerveza implica varios procesos, como el molido del grano, la maceración, la cocción y la fermentación. Justo en la fermentación, la levadura convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, lo que da lugar al característico sabor y efervescencia de la cerveza.

¿Caducan las cervezas?

Algo importante y que, en ocasiones pasa desapercibido, es que las cerveza tienen también definida una fecha de consumo. Tanto la que enlatada, como la embotellada y la artesanal tienen una etiqueta que indica la fecha preferente de consumo, aunque no indica en ningún momento fecha de caducidad. Por lo general, si están fuera de la nevera pueden durar en buen estado entre 6 y 9 meses después de este plazo marcado, y las que se mantienen en el frigorífico pueden perdurar de 6 meses a 2 años.

No obstante, pasada la fecha recomendada , es importante cerciorarse de que la cerveza está en buen estado antes de beberla. Para ello, hay que tener en cuenta una serie de detalles.

Indicadores de que la cerveza no está en buen estado

Si al abrir una cerveza no escuchas el característico sonido de apertura, indica que no está en buen estado, y por lo tanto, es preferible no consumir.

El segundo detalle en el que te tienes que fijar es que no salga una gran cantidad de espuma al abrir la botella. En cuanto a los sabores, se debería tirar en caso de notar un sabor agrio, a papel, a mantequilla o a metal.

También es muy importante el color de la cerveza. En caso de que tenga un cambio de coloración o se vea una especie de polvo en el fondo de la botella, no es buena señal.